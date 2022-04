Rassegna “Il suono e la parola 2022”, primavera tra letteratura, musica e teatro a Padova

Prende il via il 18 aprile la settima edizione della rassegna “Il Suono e la Parola”, un’iniziativa promossa dal Comune di Padova-Assessorato alla Cultura su progetto artistico della Scuola di Musica “Gershwin”, con l’obiettivo di promuovere la città attraverso eventi che avranno come protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale, con una finestra dedicata anche alle produzioni artistiche locali

Cinque gli appuntamenti previsti per l’edizione 2022.

Si comincia il con un evento speciale in diretta streaming: il Concerto per Padova Urbs Picta della talentuosa pianista Leonora Armellini, artista ormai affermata nel panorama musicale internazionale, che si esibirà all’interno della Cappella degli Scrovegni per celebrare l’inserimento dei Cicli affrescati del Trecento di Padova all’interno della World Heritage List Unesco.

A seguire – domenica 1 maggio – uno spettacolo in prima assoluta proposto da un collettivo di artisti veneti in occasione della Festa dei Lavoratori. Quattro attori e due musicisti in scena per raccontare tra parole e musica il lavoro nel recital SmArt Working.

Sabato 7 maggio nella splendida Sala dei Giganti del Liviano un concerto imperdibile tra jazz e world music con due star internazionali della musica cubana – il pianista Omar Sosa e il percussionista Ernesttico – che per l’occasione saranno affiancati dall’ensemble di fiati Clacson Small Orchestra.

Mercoledì 18 maggio un’altra prima assoluta sarà ospitata in Sala Carmeli: protagonista il romanziere Matteo Strukul che in occasione dell’uscita dell’ultimo libro proporrà il reading Canaletto e il cimitero di Venezia con le musiche di Maurizio Camardi ai fiati e Ilaria Fantin all’arciliuto.

Grande chiusura, infine, il 25 maggio con il celebre violoncellista Mario Brunello che proporrà un personale omaggio a Bach e Pasolini – di cui ricorrono quest’anno i 100 anni dalla nascita – con la storiche voce di Radio3 Guido Barbieri in un recital tra parole e musica.

Lunedì 18 aprile 2022, ore 21.15

Padova, Cappella degli Scrovegni

Evento speciale

LEONORA ARMELLINI | “CONCERTO PER PADOVA URBS PICTA”

Talento indiscusso della scena pianistica internazionale, Leonora Armellini proporrà un concerto speciale all’interno della Cappella degli Scrovegni.

Info: Evento in diretta streaming con accesso gratuito sulla pagina Facebook @ilsuonoelaparola

Domenica 1 maggio 2022, ore 18

Padova, Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium del Centro Culturale San Gaetano)

Prima assoluta

“SMART WORKING. PAROLE E MUSICA SUL LAVORO”

prima assoluta

Silvio Barbiero, Francesca Sartore, Cristiano Parolin, Eleonora Panizzo: voci recitanti

Sergio Marchesini: fisarmonica

Francesco Ganassin: clarinetto

in collaborazione con MareAltoTeatro

In occasione della Festa del Lavoro, uno spettacolo in prima assoluta per raccontare, tra parole e musica, il mondo del lavoro di ieri e di oggi e come la pandemia stia modificando la vita lavorativa di tutti noi. Una produzione tutta padovana pensata per la giornata dedicata ai lavoratori che vuole offrire, tra momenti di ironia e teatro civile, uno sguardo al periodo storico che stiamo attraversando e al futuro che ci attende.

Info: Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria al link ilsuonoelaparola.eventbrite.com

Sabato 7 maggio 2022, ore 21.15

Padova, Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

Prima assoluta

OMAR SOSA | ERNESTTICO | CLACSON SMALL ORCHESTRA

Omar Sosa: pianoforte, tastiere

Ernesttico: percussioni

Maurizio Camardi, Ettore Martin, Yuri Argentino, Luca Ardini, Edoardo Brunello: sassofoni

in collaborazione con Kinomusic

Il pianista cubano Omar Sosa e il percussionista e batterista cubano Ernesttico condividono un vocabolario musicale comune che deriva direttamente dalle loro radici afro-cubane, così come da un interesse condiviso ad accrescere le sonorità tradizionali con strumenti elettronici e suoni campionati.

Un progetto musicale che porta in scena due artisti di calibro internazionale che prediligono un approccio alla musica che enfatizza l’improvvisazione e la libertà di espressione, divertendosi e deliziando il pubblico con l’interazione spontanea della loro energia e del dialogo musicale.

Info: Posto unico non numerato Euro 10 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite presso Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Mercoledì 18 maggio 2022, ore 21.15

Padova, Sala Carmeli

Prima assoluta

MATTEO STRUKUL “CANALETTO E IL CIMITERO DI VENEZIA”

Matteo Strukul: voce narrante

Ilaria Fantin: arciliuto

Maurizio Camardi: sassofoni, duduk

In occasione dell’uscita del suo ultimo romanzo storico dedicato a Canaletto e ambientato a Venezia, Matteo Strukul porta in scena in prima assoluta questo reading che rinnova la collaborazione con la liutista vicentina Ilaria Fantin e il sassofonista padovano Maurizio Camardi con cui aveva già condiviso il palco nel progetto Dante Enigma.

Info: Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria al link ilsuonoelaparola.eventbrite.com

Mercoledì 25 maggio 2022, ore 21.15

Padova, Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

Prima regionale

“VORREI ESSERE SCRITTORE DI MUSICA. BACH E PASOLINI”

unica data in Veneto

Mario Brunello: violoncello piccolo

Guido Barbieri: voce narrante

in collaborazione con Antiruggine

E’ intorno a Johann Sebastian Bach e Pier Paolo Pasolini (di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita) che si sviluppa questa serata di musica e poesia, quel Bach sul quale un Pasolini ancora adolescente scrisse un saggio dalla forza e profondità sbalorditive.

Mario Brunello è un musicista affascinante dotato di libertà espressiva rara al giorno d’oggi.

Guido Barbieri è un noto critico musicale (Il Messaggero di Roma, Il Gazzettino di Venezia, La Repubblica) e si dedica da almeno tre lustri alla drammaturgia. Ha scritto “testi per musica” per un gran numero di compositori a volte prestando alla narrazione la propria voce. Recital, opere e concerti sono stati ospitati dai maggiori teatri, festival e sale da concerto in Italia e in qualche caso all’estero.

Info: poltronissime numerate: Euro 15 (diritti di prevendita esclusi); Posto unico non numerato: Euro 10 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite presso Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

