Progetto “Bubu7te. Cresco con il teatro”, un successo per gli spettacoli negli asili nido

Il progetto “Bubu7te. Cresco con il teatro” si è concluso mercoledì 21 dicembre presso l’Asilo Nido Piccolo Girasole di Belluno, ultima struttura coinvolta in questa iniziativa voluta da Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale e sostenuta dalla Regione del Veneto nell’ambito del “Progetto Prossimità” in collaborazione con i Comuni di Venezia, Padova, Rovigo, Pontecchio Polesine, Vicenza, Verona, Castelfranco Veneto e Belluno.

“Bubu7te. Cresco con il teatro”

“Bubu7te. Cresco con il teatro” ha portato per la prima volta in Veneto un progetto teatrale pensato e strutturato per i bambini e le bambine dai 6 ai 36 mesi grazie agli spettacoli della Compagnia La Baracca -Testoni Ragazzi, impegnata dal 1987 in una ricerca teatrale dedicata alla primissima infanzia e diventata oggi una realtà consolidata a livello nazionale e internazionale.

La prima volta

«Siamo orgogliosi di aver portato per la prima volta gli spettacoli teatrali negli Asili Nido del Veneto grazie a questa iniziativa inedita – afferma Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura e spettacolo della Regione del Veneto. Riteniamo che l’esperienza teatrale sia incredibilmente preziosa anche per i più piccoli tanto che, a progetto già iniziato, abbiamo deciso di includere alle sette strutture già coinvolte un ottavo nido, per dare la possibilità a più bambini e bambine di conoscere e di vivere il teatro. Ringrazio personalmente gli Enti Locali, gli Asili Nido, gli attori della Compagnia La Baracca, Arteven e tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per la realizzazione di questo progetto».

Da novembre a dicembre, l’iniziativa “Bubu7te. Cresco con il teatro” ha coinvolto le seguenti 8 strutture:

10 novembre Asilo Nido Pinocchio di Mestre (VE) - spettacolo Un Elefante si Dondolava

25 novembre Asilo Nido Il Mago di OZ di Padova (PD) – spettacolo Viaggio di una nuvola

13 dicembre Asilo Nido Integrato di Buso di Rovigo (RO) – spettacolo Spot

14 dicembre Asilo Nido Integrato San Giuseppe di Pontecchio Polesine (RO) - spettacolo Spot

15 dicembre Asilo Nido Piarda di Vicenza (VI) - spettacolo Un Elefante si Dondolava

16 dicembre Asilo Nido La Piuma di Verona (VR) – spettacolo Avventure in frigorifero

20 dicembre Centro Infanzia Umberto I di Castelfranco Veneto (TV) - spettacolo On-Off

21 dicembre Asilo Nido Piccolo Girasole di Belluno (BL) - spettacolo On-Off

Il questionario

Al termine di ogni appuntamento, le educatrici e i genitori sono stati invitati a compilare un questionario anonimo che rendicontasse l’attività svolta.

Di seguito alcune considerazioni raccolte.

L'iniziativa ha coinvolto in media 30 bambini e bambine per ogni struttura, per un totale di oltre 250 presenze;

Oltre l'85% delle educatrici e dei genitori ritengono l'esperienza teatrale formativa per i bambini;

Oltre il 95% dei genitori vorrebbe che l'iniziativa fosse replicata;

dei genitori vorrebbe che l’iniziativa fosse replicata; Attenti, sorpresi, affascinati, catturati, incuriositi, partecipi, felici sono alcune delle reazioni dei bambini riscontrate dalle educatrici.

I feedback sul progetto

Di seguito alcune dichiarazioni delle educatrici, dei genitori e degli Enti Locali.

È stata un'esperienza arricchente e sorprendente. I bambini sono stati rapiti in questo sogno rappresentato e anche i piccolissimi, di sette/otto mesi, sono stati attenti ed interessati. Ogni bambino presente ha vissuto intensamente questa esperienza, con interesse e partecipazione, grazie anche alla grande capacità dell'artista. Per noi, che abbiamo avuto il privilegio di vivere con loro questo momento, è stato molto emozionante.

Educatrici nido Pinocchio di Mestre

Attendo il giorno 21 con grande impazienza, perché mi sembra una bellissima iniziativa.

Comune di Belluno

Nel complesso l'esperienza è stata per noi molto positiva e saremo felici di ripeterne di simili in futuro, qualora se ne presentasse l'occasione!

Educatrici nido Il Mago di OZ di Padova

È stata un'opportunità bellissima e preziosa. Non credevamo possibile che nostra figlia manifestasse tanto entusiasmo. Spero si possa ripetere anche l'anno prossimo.

Genitore

La mia bimba ancora non parla, ma si è prodigata nell’ indicarmi il volantino del teatro, tutta contenta. È stato il suo modo di condividere con noi quel momento di gioia. Bella iniziativa.

Genitore

Tenere i bimbi attenti per così tanto tempo è difficile e allo stesso tempo meraviglioso. Lo spettacolo di settimana scorsa al nido di mio figlio è stato molto apprezzato e i bimbi non si sono mai deconcentrati…ben vengano iniziative che fanno scoprire il teatro!

Genitore

Un successo

L’esperienza del teatro è quanto di più prossimo ci sia per i piccoli dai 6 ai 36 mesi, che per esprimersi, spiegarsi e raccontarsi usano le rappresentazioni mimiche, e per imparare e conoscere il mondo guardano e ascoltano.

Il progetto ha così duplice valenza: esplicita quanto i bambini siano coinvolti e partecipativi nei confronti delle attività teatrali - e quindi un pubblico potenzialmente straordinario, cui vale pena dedicare la ricerca artistica - ma anche quanto il teatro possa essere un esercizio importante per comprendere meglio le loro intenzioni comunicative, le loro espressioni e i loro sentimenti, facilitando la comunicazione e affinando nell’adulto le capacità di comprendere il linguaggio di bimbi e bimbe.

