Al teatro Pietro d’Abano arrivano Luca Ward, Manuela Villa, Ornella Muti e Cristina Ciacci con la Little Tony Family

Dopo il primo musical “What a wonderful world, per la pace nel mondo”, andato in scena nel periodo natalizio, entra nel vivo la programmazione del Teatro Pietro d’Abano, acquisito nel 2023 dalla società Eventi di Valore dell’artista Isabella Biffi. Maxi spettacoli nel teatro principale e molti appuntamenti anche nel rinnovato foyer al piano terra: marzo e aprile saranno mesi ricchi di appuntamenti al tetro di via Pietro d’Abano. Arriveranno ad Abano, sempre con inizio degli show alle 21, Luca Ward, Cristina Ciacci con la Little Tony Family, Manuela Vila e Ornella Muti.

14 marzo Luca Ward

“Il talento di essere tutti e nessuno”.

Un viaggio del grande attore-doppiatore e conduttore radiofonico che condurrà il pubblico a riscoprire quel talento che lo ha reso famoso.

“Una vita a tempo di Rock”.

Un intenso omaggio al grande Little Tony, interprete di numerosi successi italiani.

“Un’amore così grande”.

Un viaggio artistico scandito da quei brani che raccontano una vita tra un padre e una figlia. Tra gioie e sofferenze Emanuela Villa regala emozioni straordinarie.

“Racconti di Cinema”.

L’attrice italiana ripercorrerà la sua carriera, parlerà del cinema italiano e l’avventura con quello straniero, Leggerà poesie accompagnata da tre musiciste e infine si presterà a fotografie con il pubblico.

E c’è anche il foyer

Esordirà il prossimo 8 marzo, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Donna il foyer, che può ospitare fino a 120 persone. Uno spazio dove poter ascoltare della buona musica o poter godere di uno spettacolo, sorseggiando un buon cocktail o un bicchiere di vino, accompagnati da stuzzichini. Si parte appunto l’8 marzo con la “Chiara Luppi Band”, spettacolo già sold out. Si prosegue il 16 marzo con “Katy Desario”, il 24 marzo con “Clan Zingaro”, il 30 marzo con “Flavio Sax Bordin”, il 13 aprile con “A night with Whitney” e il 27 aprile con “Swing Avenue”.

«Stiamo predisponendo un programma ricco di appuntamenti e all’orizzonte c’è anche il Sanremo Musical in programma dal 3 al 30 maggio”, osserva la titolare e direttrice artistica del teatro, Isabella Biffi. “Il foyer sarà uno spazio poi unico, che esordirà l’8 marzo e che sarà inaugurato il 20 marzo con un grande evento mattutino».

I biglietti degli eventi sono in vendita alla biglietteria del teatro e attraverso il circuito TicketOne.

