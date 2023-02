“I valori che non muoiono 2023”, tutti gli appuntamenti a palazzo Moroni

La rassegna I valori che non muoiono, promossa anche quest’anno dalla Società Dante Alighieri e dall’Assessorato alla Cultura di Padova, rappresenta, all’interno delle iniziative culturali della Città, una tradizione consolidata da un ventennio di attività. Ciascun incontro nasce a margine di una figura, un tema o un’immagine, scelti tra le possibilità innumerevoli che ogni canto dantesco può evocare, suggerire o ricordare, per ripercorrerne poi il motivo all’interno della storia della cultura, secondo un gioco di specchi o di rimandi che giunge fino a noi.

Il ciclo di quest’anno è dedicato a un tema antico, nato in forma di mito, all’alba della civiltà occidentale. Fu mito complesso, legato al nome di Pandora e contiguo, fin dal suo atto di nascita, al tema del sogno e del desiderio, dell’attesa e dell’illusione. In questa veste attraversò i secoli, intersecando la filosofia e la teologia, la letteratura e la psicologia. Ma anche l’eterna saggezza dei proverbi e tante canzoni. Il cristianesimo la elevò a virtù collocandone l’orizzonte non nel tempo, ma nel Tempo che non tradisce. Per fare del domani lo spazio promesso di una vittoria che avrebbe vinto la morte. Fu anche il seme di rivoluzioni e generose utopie che spesso la storia si incaricò di deludere. Ma, come sapeva G. Leopardi, nulla è tenace e risorge da ogni cenere quanto la speranza. Perché, proprio quando l’orizzonte si fa più buio, si fa più vivo il desiderio di luce.

Conferenze a cura di Maristella Mazzocca, Presidente dell’Associazione Dante Alighieri-Comitato di Padova.

Appuntamenti il 9, 16, 21, 30 marzo, alle ore 17.30 alla Sala Anziani di Palazzo Moroni.

Programma

Giovedì 9 marzo ore 17.30

Sala Anziani | Palazzo Moroni | via 8 febbraio

“Tre donne intorno de la destra rota venian danzando...”. (Pg. XXIX, 121-122)

La speranza nell’epoca degli scontenti

Relatore Marcello Veneziani (Editorialista e scrittore)

Introduce Maristella Mazzocca

Giovedì 16 marzo ore 17.30

Sala Anziani | Palazzo Moroni | via 8 febbraio

“Fede è sustanza di cose sperate e argomento de le non parventi”. (Par. XXIV, 64-65)

Le malattie della speranza

Relatore Claudio Widmann (Analista junghiano)

Introduce Maristella Mazzocca

Martedì 21 marzo ore 17.30

Sala Anziani | Palazzo Moroni | via 8 febbraio

“Spene, diss’io, è uno attender certo de la gloria futura...”. (Par. XXV, 67-68)

“La speranza poi non delude” (Rm. 5,5).

La profezia della speranza in san Paolo

Relatore Andrea Albertin (Facoltà teologica del Triveneto)

Introduce Maristella Mazzocca

Giovedì 30 marzo ore 17.30

Sala Anziani | Palazzo Moroni | via 8 febbraio

“E prima, appresso al fin d’este parole, Sperent in te di sopr’a noi s’udì...”. (Par. XXV, 98-99)

La speranza e la bellezza.

Giacomo Levi Civita e la Cappella degli Scrovegni

Relatore Andrea Colasio (Assessore alla Cultura)

Introduce Maristella Mazzocca

