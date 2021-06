"ViViDARTE": presentata ad Este la Piccola Accademia in ricordo di Giuseppe Vignato

La Piccola Accademia ViViDARTE è un progetto pensato dagli amici di Giuseppe in collaborazione con l’Associazione culturale ALIdARTE e il Comune di Este. Giuseppe Vignato, nel 1987, è tra i principali protagonisti del Laboratorio teatrale Franco Scarparo, istituito dal Comune di Este e dalla compagnia Teatro Veneto Città di Este, in collaborazione con Arteven.

L'amore per il teatro

«Ho condiviso da subito il progetto proposto dagli amici attori di Giuseppe e da ALIdARTE – afferma il sindaco Roberta Gallana - In gioventù Giuseppe, dopo tre anni di laboratorio teatrale, ha organizzato laboratori e festival teatrali internazionali, facendo amare alla Città e a noi tutti il teatro. Ha portato ad Este le compagnie di teatro e gli attori allora emergenti nel panorama europeo e internazionale. La Piccola Accademia continuerà a far conoscere il linguaggio del teatro, capace di emozionare e far scoprire sentimenti intimi legati a ogni singola persona».

Uno spazio speciale

L’Accademia potrà essere uno spazio di incontro e di relazioni, in cui accompagnare il processo di crescita del bambino, lo sviluppo delle sue potenzialità e in particolare della sua dimensione creativa, così necessaria per “sentirsi vivi” e diventare protagonisti della propria vita, attraverso due forme artistiche complementari, il Teatro e l’Arte, in forma di attività laboratoriali pomeridiane per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

I due percorsi

In ognuno dei due percorsi laboratoriali si avrà la possibilità di sperimentare e farsi contaminare anche da altre discipline, con l’intervento di esperti di fotografia, ceramica, scenografia e altre arti, creando, durante l’anno, momenti di scambio e confronto con l’obiettivo di far vivere ai ragazzi un’esperienza più ampia e completa.

Il talento delle persone

«Abbiamo voluto dedicare la Piccola Accademia alla memoria di un caro amico, Giuseppe Vignato, che della creatività aveva fatto il segno distintivo della propria vita e del proprio lavoro e che, come noi, confidava nel potenziale delle Arti di nutrire la mente e aiutare a sviluppare ogni personalità»- afferma la presidente dell’Associazione ALIdARTE Cristina Masiero.

La famiglia Vignato abbraccia questo progetto con la stessa sensibilità che contraddistingue Giuseppe: una delicatezza intima e una capacità raffinata nel cogliere il talento delle persone.

«Questa sua propensione l’ha espressa con tutte le donne della sua famiglia - afferma la sorella Giovanna. - Giuseppe sapeva cogliere il bello e far uscire l’essenza delle persone.»

«Non vogliamo parlare al passato - dice la moglie Simonetta. - Lui è ancora qui con noi e la sua presenza la si coglie e si manifesta negli occhi e nelle parole d’amore della sua famiglia e in tutte quelle persone che ogni giorno esprimono il loro talento che continuano a coltivare e a far crescere grazie a lui. Una grande ricchezza che non si esaurirà mai..perché i piccoli talenti che vivranno l’esperienza della Piccola Accademia saranno i protagonisti attivi del pensiero e della sensibilità di Giuseppe».

Al via le attività già da giugno

Le attività inizieranno già a giugno 2021 con l’attuazione del centro estivo - ViViDARTE Estate - rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, la cui prima edizione avrà una tematica ispirata al mondo del GUSTO, in omaggio al nostro amico Giuseppe e si intitolerà “Un mondo tutto da gustare... con l'Arte!”

Ad ottobre

Le attività pomeridiane della Piccola Accademia Giuseppe Vignato, ViViDARTE, inizieranno a ottobre 2021 e il filo conduttore del progetto annuale sarà: “La città ritrovata”. «Dopo oltre un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria – aggiunge ass. ALIdARTE - sentiamo la necessità e la voglia di riscoprire la bellezza, la storia, le curiosità della nostra città, e re-inventare nuovi modi di viverla attraverso il teatro e l’arte».

Info

ALIdARTE

Associazione culturale

C.F. 91031030280

Cell. 340/5450303 - Cristina Masiero

Cell. 339/7250609 - Silvia Greggio

e.mail: associazionealidarte@gmail.com - www.alidarte.com

https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleAlidarte/