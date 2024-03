VinoVita, corso di avvicinamento alla degustazione del vino da Salvan - Vigne del Pigozzo

Per conoscere e amare il vino, la Cantina Salvan - Vigne del Pigozzo propone quattro serate per avvicinarsi in maniera piacevole alla degustazione del vino e rispondere alle curiosità.

Ti piace il vino e vorresti saperne di più? Vorresti capire meglio come nasce il vino, come sceglierlo o come abbinarlo, per goderne al meglio la compagnia?

Giorgio Salvan vi condurrà in un viaggio attraverso la degustazione del vino, con il suo stile al contempo colto e leggero. Ogni serata è prevista una parte teorica e una parte pratica in cui si degusteranno vini di varie provenienze in abbinamento a qualche prodotto locale.

Ci sono pochi posti in modo da lasciare spazio a chi lo voglia di porre le proprie domande e creare un clima familiare in cui condividere le proprie impressioni.

Programma

Martedì 2 aprile ore 20.15

Per fare fare festa ci vuole il vino,

per fare il vino ci vuole l’uva,

per fare l’uva ci vuole la vigna….

Per fare fare festa ci vuole il vino, per fare il vino ci vuole l’uva, per fare l’uva ci vuole la vigna…. Martedì 9 aprile ore 20.15

Bianchi: freschi e profumati

Bianchi: freschi e profumati Martedì 16 aprile ore 20.15

Rossi: caldi e accoglienti

Rossi: caldi e accoglienti Martedì 23 aprile ore 20.15

Bollicine: vini per la festa

Come partecipare

Se sei interessato a partecipare, puoi scriverci compilando il form a lato (su "Messaggio" puoi scrivere eventuali richieste di informazioni) oppure contattaci qui:

e-mail: info@salvan.it

whatsapp: +393792927162

I posti sono limitati.

Info web

https://www.salvan.it/eventi/vinovita-corso-degustazione-vino/