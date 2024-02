Studiare teologia e scienze religiose a Padova, arriva l'open day e le lezioni aperte

Porte aperte alla Facoltà teologica del Triveneto e all’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio 2024 per l’Open day e dal 29 febbraio al 21 marzo per le lezioni aperte. Si potrà accedere agli ambienti per conoscere i due percorsi universitari disponibili nella sede di Padova – Teologia e Scienze religiose – con la guida di docenti, studenti e studentesse. Sarà possibile avere un assaggio di filosofia, teologia, sacra Scrittura e storia, pedagogia, psicologia e sociologia, ma anche un approfondimento su alcune questioni attuali legate all’uso del digitale, alla piaga della violenza, alle tematiche ambientali.

Scarica il depliant dell'iniziativa

Il programma dell’Open day, mercoledì 28 febbraio, prevede alle 15.30 il saluto del preside e il dialogo con docenti, studenti e studentesse, sia iscritti che già laureati. Le lezioni del pomeriggio, dalle 14.15 alle 17.30 (sacra Scrittura, storia della chiesa, dialogo interreligioso, morale familiare; teologia pastorale, teologia spirituale), saranno ad accesso libero, come pure i laboratori tematici dedicati a: Linguaggi digitali, Violenza e conflitto, Ambiente ed ecologia.

L’open day si terrà in presenza, nella sede della Facoltà a Padova (via del Seminario 7).

La proposta è rivolta soprattutto agli studenti di quarta e quinta superiore, con l’obiettivo di presentare offerta didattica, modalità di accesso, orientamento allo studio, servizi agli studenti e ambienti di studio; prospettive post-lauream e ambiti in cui le figure formate potrebbero collocarsi nel mondo del lavoro.

È aperta anche a persone interessate ad approfondire alcune tematiche per formazione personale (la Facoltà offre la possibilità di seguire anche singoli corsi).

Dal 29 febbraio al 21 marzo sarà possibile, solo su richiesta, seguire una o più lezioni universitarie in calendario nei corsi di filosofia, teologia, sacra Scrittura e storia, pedagogia, psicologia, sociologia. Prenotazioni obbligatorie a orientamento@fttr.it

Studiare Teologia e Scienze religiose

Profili in uscita. Lo studio della Teologia e delle Scienze religiose forma, in particolare, competenze in ambito pedagogico-didattico e prepara gli insegnanti di religione. Si tratta di una professione di cui oggi nel Triveneto c’è grande richiesta e quindi la preparazione acquisita offre prospettive reali di trovare impiego nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Come le altre lauree umanistiche, inoltre, lo studio sviluppa l’apertura mentale e il pensiero critico, le capacità di relazione e di comunicazione, che permettono alla persona di spendersi con libertà e intraprendenza in diversi settori: pastorale, sociale, interculturale e interreligioso, comunicazione, editoria, giornalismo, etica e bioetica, arte e turismo.

Titoli accademici. I percorsi di studio in Teologia (quinquennio e successivo biennio di specializzazione) e Scienze religiose (triennio e successivo biennio di specializzazione), frequentati integralmente come studenti ordinari, portano a conseguire i gradi accademici, rispettivamente, di baccalaureato (laurea) e licenza (laurea magistrale) in Teologia e di baccalaureato (laurea) e licenza (laurea magistrale) in Scienze religiose. I titoli sono riconosciuti civilmente.

Formazione e aggiornamento professionale. L’offerta didattica prevede inoltre che i corsi possano essere scelti e seguiti anche singolarmente, in particolare per l’aggiornamento di operatori pastorali e insegnanti di religione ma pure per la formazione personale di chiunque sia interessato ai temi trattati.

Informazioni: www.fttr.it e www.issrdipadova.it; tel. 049-664116, orientamento@fttr.it

