Percorso concluso, tra Padova e Vicenza ci sono ben diciassette nuovi cuochi contadini km0

Sono 17 gli operatori agrituristici del Veneto che hanno concluso il 7 febbraio il corso finanziato dal Fondo Sociale europeo tramite la Regione del Veneto per acquisire il titolo di "Cuoco contadino a KM 0”: 128 ore di lezione tra pratica e teoria. Un progetto che ha coinvolto 10 donne e 7 uomini, già titolari di agriturismi, delle province di Padova e Vicenza, promosso da Impresa Verde, la realtà di Coldiretti che si occupa di formazione.

La sifa

A partire dalle ore 12, all’agriturismo Bacco e Arianna di Vo' (via Ca’ Sceriman 784), i cuochi contadini si sono sfidati ai fornelli e sono stati valutati dalla giuria in base alle capacità comunicative nella presentazione dei piatti preparati con ricette della tradizione rurale realizzate secondo le esigenze dell’ospite in agriturismo: dal menu anti spreco alle scelte obbligate dettate dalle intolleranze alimentari comprese le tante combinazioni legate ai vari modelli dietetici. Presente in giuria anche l’assessora regionale Elena Donazzan che partecipato alla consegna degli attestati e delle giacche di “cuoco contadino”.

Foto articolo da comunicato stampa