Corso avvicinamento al vino con Alice Pedron a Villa Bellotto a Monterosso

Il corso di avvicinamento è adatto sia agli appassionati, sia a chi già lavora nella ristorazione per addentrarsi nell'universo del vino con nozioni semplici e complete. Un modo per scoprire di più su questo mondo affascinante, un'occasione per saper scegliere correttamente o dare consigli ad amici e clienti.

Il programma si svolge in quattro appuntamenti, il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12.30.

Dove e quando

Quattro appuntamenti

Sabato 10 febbraio

Sabato 17 febbraio

Sabato 24 febbraio

Sabato 2 marzo

Sabato mattina ore 10 - 12.30 - Villa Bellotto, Monterosso (zona Abano Terme) - Padova

Relatore: Sommelier Alice Pedron, professionista da 15 anni, ci farà conoscere e amare ancora di più il mondo del Vino tra Cultura e Piacere.

Argomenti trattati

Prime nozioni di Enologia

Dalla vigna al bicchiere

Tecniche di Degustazione

Esame visivo, olfattivo e gustativo

Fondamenti di Abbinamento cibo-vino

Regole per l'equilibrio tra il piatto e il vino

Consigli pratici per il Servizio del vino

Come servire e conservare il vino

Info utii

Dodici vini in degustazione, (in ciascuna sessione saranno degustati 3 vini) in accompagnamento armonico ad un piatto gastronomico.

Costo totale corso: 130 euro a persona.

Pagamento in loco la 1 lezione o anticipato a mezzo bonifico.

Dove? Villa Bellotto, Via IV Novembre, Monterosso (Zona Abano Terme) Padova

Info web

https://www.stayinveneto.com/it/experiences/243-10-febbraio-ore-10-00-corso-avvicinamento-al-vino-4-appuntamenti-padova

Foto articolo da comunicato stampa