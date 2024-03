Ad Albignasego il mini corso di avvicinamento al vino di FISAR Padova

Ti affascina il mondo del vino? Sei curioso di sapere cosa si cela dentro ad un bicchiere di vino, il perché dei suoi colori, profumi, le origini e come sceglierlo ed abbinarlo?

Il mini corso di avvicinamento al vino di FISAR Padova ti guiderà per 5 incontri alla scoperta dei segreti di una bevanda magica, antica, misteriosa… e delle infinite possibilità di abbinamento.

Durante ogni lezioni verranno degustati 2 vini, così da farti avvicinare al mondo della degustazione interpretando i profumi e gli aromi che si sprigionano durante l’assaggio!

Imparerai le differenze di come nasce un vino rosso, bianco, uno spumante, di quanti tipi ce ne sono e molto più!

La quota di iscrizione è pari a 210 euro e comprende il Kit ufficiale FISAR per la degustazione e la didattica per il mini corso e sarà compresa la tessera associativa FISAR, che permette di usufruire di numerosi sconti e vantaggi, quali?

Beh! potrai godere di sconti a te riservati alle maggiori manifestazioni nazionali, quali ad esempio Vinitaly e agli aventi organizzati da FISAR Padova e delle altre Delegazioni del Territorio, ma non solo…avrai diritto a sconti dedicati ed agevolazioni nei molti locali associati su tutto il territorio nazionale.

Riceverai inoltre la guida Slow Wine!

L’unica guida in Italia a visitare tutte le cantine recensite per consentirti di scegliere non solo i vini più buoni, ma quelli realizzati con un’agricoltura pulita da vignaiole e vignaioli che collaborano con la comunità agricola dei territori dove nascono queste eccellenze, e con uno sconto speciale sull’acquisto del vino!

La Guida Slow Wine è sinonimo di: 25 100 vini assaggiati – 2006 cantine visitate e recensite –238 Chiocciole (aziende che meglio interpretano i valori vicini alla filosofia Slow Food) –198 cantine premiate con la Bottiglia (i cui vini esprimono un’eccellente qualità organolettica) e per finire 799 Top wine!!!

Prima data: dove e quando

Giovedì 11 aprile 2024 ore 20.30

Luogo: Sede FISAR Padova - Via dell'Artigianato, 7 - z.a. Albignasego - PD

Date del mini corso

Il corso si terrà di giovedì, presso la sede di FISAR Padova alle ore 20.30 nelle seguenti date:

11 aprile ore 20.30

18 aprile ore 20.30

9 maggio ore 20.30

16 maggio ore 20.30

23 maggio ore 20.30

Il kit Mini Corso

All’inizio del corso, ti verrà consegnato il kit per il Mini Corso Fisar Padova, così composto:

1 Zaino Minicorso / Porta Laptop

1 Quaderno delle degustazioni

1 Block notes

1 Matita nera con gomma con logo Fisar

1 Levatappi Pulltap’s con logo Fisar

1 Distintivo a forma di scudetto Fisar

4 Calice Mosella Rastal neutro

Contatti

corsi@fisarpadova.it

+39 351 5522323

Info

Tel. +39 335 5978759

padova@fisar.com