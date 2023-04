Non bloccarsi davanti al pubblico, la nuova masterclass al Teatro de LiNUTILE

Il Teatro de LiNUTILE, conclude il proprio ciclo annuale di seminari intensivi per adulti, proponendo sabato 15 e domenica 16 aprile la masterclass “Monologo - Public Speaking” dedicata a tutti coloro che desiderano approfondire a vario livello l’arte del parlare di fronte ad un pubblico, sia esso composto da colleghi di lavoro o da spettatori.

Per superare le difficoltà che eventi di questo tipo possono provocare a chi si trova ad affrontarli, il seminario intensivo affronterà le varie fasi di lavoro necessarie per non trovarsi impreparati, se non addirittura “bloccati” davanti ad una platea.

Attraverso la riflessione consapevole dello spazio e l’uso della voce e dell’arte oratoria, nel corso della due giorni verranno utilizzati testi e tecniche teatrali per imparare strategie e trucchi per essere efficaci nel parlare, mantenere interessati i propri interlocutori e raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati.

Gli esercizi potranno essere svolti sia da allievi con poca o nulla esperienza di palco sia da coloro che vogliano affinare le loro tecniche recitative.

La masterclass si terrà al Teatro de LiNUTILE, in via Agordat 5 a Padova, sabato 15 aprile dalle 15 alle 18 e domenica 16 aprile dalle 9 alle 14.

L'iscrizione prevede una quota di 90 euro da versare tramite bonifico bancario entro e non oltre il giovedì antecedente l’inizio del seminario.

Per informazioni

https://www.teatrodelinutile.com/

https://www.teatrodelinutile.com/monologo-e-public-speaking-nuova-masterclass-adulti/

Foto articolo da comunicato stampa