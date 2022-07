Il 5 luglio convocato il primo consiglio comunale (all'aperto) del Giordani bis, esordio per Cera e Colonnello

Tutto pronto per il primo consiglio comunale. Il 5 luglio torna a riunirsi il nuovo parlamentino di Palazzo Moroni, nel cortile all'aperto alle 19. Sarà l'esordio della nuova squadra di Sergio Giordani, rinnovata però solo di due decimi rispetto allo scorso mandato (entrati Cera e Colonnello, al posto di Nalin e Gallani) e i nuovi consiglieri comunali, tra i quali anche il candidato sindaco del centrodestra, Francesco Peghin. Sarà il momento per la nomina del presidente del consiglio comunale, che dovrebbe essere Antonio Foresta. Se il sindaco ha già deciso i componenti della sua giunta, ora i gruppi politici sono a lavoro per scegliere il proprio portavoce. I nuovi capigruppo sembrerebbero già decisi però. Nel Pd, che avrà ben dieci consiglieri, sarà il più esperto Gianni Berno, mentre a Pietro Bean (tra i più votati in lista, anche più di alcuni candidati poi nominati assessori) potrebbe andare la delega alle politiche giovanili. Nella lista Giordani, che porterà in consiglio 7 esponenti, la scelta è ricaduta su Luigi Tarzia, che però dovrebbe rinunciare alla presidenza della commissione sicurezza. Una scelta che Bruno Cacciavillani, con più voti di tutti dopo Andrea Colasio, non avrebbe digerito molto, soprattutto dopo non essere stato preso neanche in considerazione per un assessorato. In Coalizione Civica la capogruppo sarà Marta Nalin, la più votata di tutte e costretta a lasciare il posto in giunta ad Andrea Ragona per scelta del sindaco. All'opposizione, la Lega potrebbe nominare capogruppo Eleonora Mosco e lasciare a Ludovico Mazzarolli della lista civica Peghin la vicepresidenza, che il 12 giugno ha fatto meglio del Carroccio. Dentro Fratelli d'Italia sono in corso epurazioni, quindi non è stato ancora scelto il capogruppo tra Elena Cappellini, Matteo Cavatton ed Enrico Turrin.