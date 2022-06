Finalmente la buona notizia: Agna ha un medico di base

Dopo 38 lunghi giorni, finalmente è arrivata la buona notizia: Agna ha un medico di base.«Ci è arrivata la comunicazione ufficiale dall’ULSS 6 - spiega il sindaco Gianluca Piva - che è stato conferito un incarico provvisorio di medicina generale per il comune di Agna alla dr.ssa Sarpato Annalisa, con decorrenza a partire dal 20 giugno 2022.Tutti gli assistiti del nostro paese che non avevano ancora scelto un medico, verranno assegnati automaticamente dall’ULSS alla dr.ssa Sarpato».

Comuni

In molti si erano rivolti a medici di altri comuni: «Per chi nel frattempo avesse scelto un altro medico, c’è la possibilità di fare una nuova richiesta di cambio però a partire però dal 20 di giugno. Attiveremo anche uno sportello comunale di supporto agli assistiti presso la nostra Biblioteca dal 20 giugno in poi».

Medico

L'attesa è stata lunga ma il Sindaco non si è mai dato per vinto: «È una vittoria per l’Amministrazione comunale e per tutto il nostro paese, ed un grande sollievo per tutta la Comunità. È stata una battaglia difficile e complicata, con numerosi atti amministrativi, richieste e appelli, e alla fine il nostro impegno è stato premiato. Il nuovo medico che prenderà servizio, ha avuto notizia del posto carente di Agna ascoltando il mio appello tramite i mass media, altrimenti non lo avrebbe saputo. La nostra strategia ha pagato, siamo riusciti ad arrivare dove l’Ulss non poteva». Piva ringrazia tutti quelli che hanno supportato la sua battaglia: «Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per darci una mano assessori e consiglieri comunali in primis, ringrazio l’ULSS 6 per il continuo supporto in queste lunghe settimane e ringrazio chi ci ha dato la possibilità (trasmissioni televisive e radiofoniche, giornali online, quotidiani, tg, etc.) di lanciare e rilanciare il nostro appello di ricerca del medico».