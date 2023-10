Area ex Cima, Monteortone in strada per protestare: in 1000 contro la cementificazione

Già alle 9 di oggi, 1 ottobre, il piazzale antistante lo stadio di Abano terme a Monte Ortone era già pieno di gente, cubi di legno su ruote usati come simbolo per comunicare il pericolo colata cemento. Almeno 500, tra ambientalisti, rappresentanti di associazioni, esponenti politici locali e regionali, ma soprattutto tanti cittadini, hanno voluto partecipare a questa mobilitazione dopo mesi di discussioni in cui l’amministrazione di Teolo si è trovata sotto pressione vista la decisione presa di autorizzare la colata di cemento la lottizzazione.

La protesta

Sono arrivati per protestare contro la lottizzazione dell’area Ex Cima che prevede una colata di 90mila metri cubi di cemento a Monteortone, nel comune di Teolo. In quell'area il Comune ha autorizzato su un'area verde di 9 ettari, 90mila metri cubi di cemento. E quindi: condomini da 4 piani, un albergo della stessa altezza e 40 bungalow. Prima il passaparola e poi la nascita del comitato spontaneo no cemento di Monteortone che ha costruito un percorso che quasi naturalmente ha trovato il coinvolgimento di comitati, associazioni e ambientalisti. E così non c'è da stupirsi che all'appuntamento arrivano centinaia e centinaia di persone a conferma delle tante adesioni registratesi in queste settimane.