Ex Cima, una proposta da Torreglia a tutti i sindaci e i consiglieri dei Colli per salvare l'area dal cemento

La consigliera comunale di Torreglia, l'architetto Maria Centrella, dopo aver annunciato una interrogazione per il prossimo consiglio comunale a proposito del "dossier copiato male" sulla candidatura a riserva della biosfera Unesco del Parco Colli, si fa promotrice di una proposta che formalizzerà a breve, in cui chiede a tutti i consiglieri, di minoranza e maggioranza, di tutti i municipi dell'area Colli, «sensibili alla preservazione del territorio dei Colli Euganei e alle tematiche dell'ambiente di farsi promotori presso i propri consigli affinché i Sindaci sottoscrittori del documento - che presenta error i- per la candidatura dei Colli Euganei a sito Mab UNESCO di chiedere all'Ente Parco Colli nella persona del Presidente Alessandro Frizzarin, di ritornare sui suoi passi rispetto al progetto di cementificazione che interessa l'area ex Cima, progetto che se realizzato avrebbe come conseguenza l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico ed ambientale, quindi in netta contrapposizione con i principi che sottendono tale candidatura».

Quello che chiede la consigliera comunale di Torreglia è un atto di coraggio per fermare la lottizzazione dell'area che si trova a Monteortone, nel comune di Teolo. Da quando è stato dato, con tanto di voto in consiglio, il via libera al progetto è nato immediatamente e spontanemante un comitato che si oppone a questa eventualità. Infatti la mega lottizzazione nell'area ex "Cima" a Monteortone, dove si prevederebbe di realizzare, su 90 mila metri quadri di verde, 9 condomini da 4 piani, un albergo della stessa altezza oltre a 40 bungalow ha messo in moto una contrarietà talmente diffusa che nei primi due incontri pubblici convocati per riunire chi è contrario si sono ritrovati in più di trecento ad ogni assemblea. Il 1 ottobre invece è prevista, in mattinata, una manifestazione che partirà dallo stadio di Abano e si concluderà proprio nell'area ex Cima per dire no alla cementificazione. Nel frattempo il Comitato ha raccolto più di duemila firme e spedito al Presidente Mattarella una lettera in cui gli si chiede di intervenire. Alla manifestazione oltre a tante associazioni ambientaliste dell'area ha già dato la sua adesione la Lega Italiana Protezione Uccelli, Delegazione Provinciale di Rovigo. Di flora e soprattutto fauna se n'è parlato molto a proposito del dossier che presentava proprio dal punto di vista delle presenze di specie di uccelli diverse gravi inesattezze.