Arrivano 4,7 milioni nel padovano dalla legge di bilancio. Lega: «Provvedimento preso grazie a noi»

«Con la legge di bilancio 2022 sono stati stanziati, a favore dei Comuni, 300 milioni di euro, ripartiti sulle annualità 2022 e 2023. I fondi sono destinati a manutenzioni stradali, di marciapiedi e dell’arredo urbano. Il decreto attuativo che definisce la ripartizione delle risorse tra gli enti, in base al numero di abitanti, è stato emesso in soli 14 giorni» spiegano in una nota congiunta gli onorevoli padovani della Lega Massimo Bitonci, Alberto Stefani, Arianna Lazzarini, Adolfo Zordan e il senatore Andrea Ostellari. «Questo provvedimento è l’ennesima dimostrazione dell’importanza del ruolo della Lega nell’esecutivo, che si traduce in una grande attenzione per le esigenze degli enti locali - chiudono i leghisti - spesso gravati dalla difficoltà di garantire copertura a tutte le voci di bilancio. La celerità con cui è stato erogato il fondo rappresenta un’ulteriore agevolazione per gli enti, a cui consente di gestire al meglio la programmazione degli interventi da eseguire». La nostra Provincia beneficerà nel suo complesso di 4.7 milioni di euro, di cui 345.000 per la sola Padova.