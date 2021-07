Asfaltature per 800 mila euro: si parte il 2 agosto da corso delle Terme 

Prendono il via dalla settimana prossima a Montegrotto Terme gli importanti lavori del progetto di "Intervento di riqualificazione della viabilità comunale IV e V stralcio asfaltature e messa in sicurezza stradale”. I lavori, meteo permettendo, cominceranno lunedì 2 agosto, nel tratto di corso delle Terme compreso fra via Roma e via Fasolo e comporteranno per l’inizio di agosto la chiusura al traffico con deviazione, tranne frontisti, dell'arteria di corso delle Terme. «Il disagio ai cittadini e commercianti della zona - spiega il consigliere comunale delegato alle Manutenzioni Lodino Zella - è purtroppo inevitabile ma confidiamo nel fatto che essendo periodo di ferie, dovrebbe essere contenuto».

Riqualificazione

«Si tratta - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - di un progetto importante che sta riqualificando completamente il territorio di Montegrotto Terme, sul quale la nostra amministrazione ha investito molto. Per questa parte, il costo complessivo è di 824 mila euro euro finanziati per 725 mila euro con un mutuo ed il resto con fondi propri dell’Amministrazione».

Strade

Le strade e i marciapiedi interessati sono i seguenti: Corso Delle Terme da incrocio con via volta a piazza Roma, via Castello da incrocio con via Giovanni XXIII a viale Croce Rossa, alcuni tratti di via Calton, via Manzoni marciapiede e pista ciclabile sinistra, via Fornace (solo tratto marciapiede), via Catajo (tratto marciapiede destro da incrocio viale Croce Rossa a incrocio via Scagliole), via Claudiana (tratto marciapiede destro da incrocio via ottaviana a incrocio via Tiberina), via Risorgimento (risanamento del tratto di banchina stradale), via Plinia (marciapiedi di entrambi i lati), via Romea (alcuni tratti dei marciapiedi), via Siesalunga (marciapiede destro da incrocio via Vivaldi fino alla curva), via Campagna Bassa (risanamento di un breve tratto della banchina), via Sette Fratelli Cervi (tratto stradale iniziale), le vie Pellico, D’Azeglio, De Gasperi, in zona Mezzavia (asfaltatura stradale e marciapiedi nei tratti ammalorati), via Scavi (tratto stradale dove necessario e parcheggi fuori sede stradale in vicinanza alla rotatoria con via Acquae Patavinae), via Petrarca (tratto del marciapiede sinistro lungo il parco I diritti dei Bambini), via Volta laterale (tratti marciapiedi di entrambi i lati).