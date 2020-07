Borgo Veneto: 633 mila euro di investimento sulla sicurezza scolastica

Sono in corso interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di BorgoVeneto. Un investimento per un totale di circa 610mila euro di cui 433mila arrivati grazie ai finanziamenti pubblici Miur/Regione e 177mila euro invece da fondi propri comunali.

Interventi

In particolare gli interventi interessano tutti i plessi delle località di BorgoVeneto e consistono in:

- adeguamento antincendio nel plesso di San Fidenzio,

- adeguamento sismico nel plesso di Saletto

- efficientemento energetico nell'edificio scolastico di S.Margherita.

"Gli edifici scolastici, considerati la seconda casa dei nostri giovani, devono essere sempre mantenuti in in ordine per la garanzie del loro funzionamento e la sicurezza di tutti" dichiara il Sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto.

Sicurezza stradale

Inoltre altri 800 mila euro saranno investiti entro fine anno nella sicurezza stradale, con asfaltature distribuite sul territorio del nuovo comune e messa in sicurezza degli incroci pericolosi.