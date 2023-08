«La città si trasforma, tanti i cantieri: aiutiamoci, stiamo lavorando per noi»

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si rivolge ai cittadini con un video in cui illustra lo stato dei lavori per quanto riguarda le opere più importanti che riguardano la città, evidenziando come questi cantieri stiano a indicare la direzione scelta dall'amministrazione soprattutto nell'ambito della mobilità. Le nuove linee del tram che dovrebbero essere operative entro il 2026 sono destinate a cambiare la mobilità cittadina: «La nostra città sta per entrare in un periodo di grandi trasformazioni. Con otto linee del tram collegheranno direttamente e senza cambi i punti strategici della città. Questo per permettere una migliore circolazione e una mobilità più efficiente e sostenibile», premette il primo cittadino. «Gli interventi saranno molti e importanti, e servirà pazienza e collaborazione da parte di tutte e tutti. Facciamo squadra. Per una Padova migliore per noi e per le prossime generazioni», dice rivolgendosi soprattutto a coloro che resteranno in città, conscio del fatto che questi lavori potrebbero portare qualche disagio. Per questo chiede un po' di pazienza: «Stiamo lavorando per noi», dice riferendosi anche all'ambiente, visto che uno dei motivi per cui si è puntato su questo tipo di mobilità è quello di ridurre lo smog e migliorare la qualità dell'aria.