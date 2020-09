De Poli: «Governo utilizzi le risorse del Recovery Fund per il progetto del nuovo Polo della Salute di Padova»

«Il Governo utilizzi le risorse del Recovery Fund per gli investimenti in sanità e per il progetto del nuovo Polo della Salute di Padova. Il ministro ha detto che la salute sarà uno dei 7 punti chiave su cui si concentrerà il Recovery Plan. Se il Governo, come ha annunciato il ministro, vuole seriamente investire sulla sanità pubblica, lo faccia investendo risorse sulla sanità d'eccellenza come quella padovana. Sono d'accordo con il Ministro: la crisi del Covid è un'occasione per riformare il sistema sanitario nazionale. Mi auguro che queste parole si traducano in un impegno concreto». Lo dice il senatore di Forza Italia, presidente Udc, Antonio De Poli che, commentando le parole pronunciate stamane dal ministro della Salute Roberto Speranza in audizione alla Camera, sulle linee guida del Recovery Fund. «Presenterò nelle prossime ore un'interrogazione parlamentare al Ministro Speranza - aggiunge De Poli - affinché il Ministero valuti, in questa fase di stesura dei progetti da parte dei vari Dicasteri, di inserire l'Ospedale di Padova tra le opere su cui investire strategicamente per fronteggiare questa emergenza sanitaria. Mi auguro che, tra i parlamentari padovani e veneti, a prescindere dalle appartenenze politiche, possa esserci un pressing politico nei confronti del Governo per raggiungere questo obiettivo».

