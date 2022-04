Innocenti: «Una nuova segnaletica per monopattini e bici in sharing»

«Serve una segnaletica per i maleducati che utilizzano bici e monopattini e poi li lasciano in giro». È da diverso tempo che in città si parla di monopattini e biciclette in condivisione. Il problema che molti cittadini segnalano sta nel fatto che possano essere lasciati a casaccio un po' ovunque, ostruendo spesso il cammino, l'uscita delle auto dai garage e peggio ancora il transito di disabili. Ora anche il candidato sindaco Lorenzo Innocenti si stanno occupando del tema in campagna elettorale. Oggi, insieme ai candidati consiglieri Gianmarco Donato e Federica Banfi, si sono occupati del tema. «Come TornaPadova crediamo che tanti problemi potrebbero essere risolti con un maggior dialogo fra istituzioni e cittadini, impostando un rapporto costruttivo - dice Innocenti - .Invece di puntare il dito semplicemente contro il problema pensiamo ai modi più efficaci per risolverlo».

La soluzione

«È giusto punire chi si comporta in maniera incivile, chi non si preoccupa dei disagi che crea agli altri con le proprie azioni - prosegue Innocenti - .Ma la cittadinanza va anche educata e non possiamo pensare di creare sempre e soltanto contrapposizioni in maniera manichea sulle varie questioni. Bici e monopattini condivisi sono una innovazione destinata a durare nel tempo e come tutte le novità richiede un periodo di adattamento. Creiamo allora, intanto, una nuova segnaletica – verticale e orizzontale – adeguata a far passare il messaggio che questi mezzi non debbano essere abbandonati selvaggiamente, dove capita. Installare un segnale lungo le vie e sui marciapiedi più soggetti al problema, che reciti: “Non abbandonare il tuo monopattino in mezzo al marciapiede” o “Lascia qui la tua bici Mobike” potrebbe essere un primo passo verso una maggiore educazione al problema. Stessa cosa per la segnaletica orizzontale: vedere scritto per terra “No parcheggio monopattini qui” o “Sì parcheggio Mobike qui” contribuirebbe a creare cultura e sensibilità sul problema. È la così detta “teoria dei nudge”, nata in ambito economico e che fa del rinforzo positivo una chiave vincente per generare comportamenti virtuosi. Si studia da tempo e dà statisticamente risultati di grande successo. Poi logicamente occorre lavorare anche sulla creazione di spazi adeguati a contenere questi mezzi. Come esistono parcheggi per le auto vanno creati e aumentati quelli appunto per bici e monopattini, sia condivisi che di proprietà. Anche su questo noi di TornaPadova abbiamo delle idee innovative, che presenteremo nei prossimi giorni».