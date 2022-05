Lendaro: «Il Pd finanzia la guerra, tolga le bandiere della pace dai suoi banchetti elettorali»

Luca Lendaro denuncia «l'ipocrisia elettorale» del Partito Democratico: «Chi vuole la pace non finanzia la guerra. Il Pd invia armi in Ucraina, quindi la smetta di esporre bandiere della pace nei banchetti elettorali». Tutta Nostra la Città e Solidarietà Ambiente Lavoro nel frattempo ha organizzato una manifestazione per domenica 22 maggio alle 17.30 in Piazza delle Erbe contro la guerra e l'invio di armi.

La guerra

Secondo Tutta Nostra la Città e Solidarietà Ambiente Lavoro, le liste a sostegno della candidatura di Luca Lendaro sindaco, bisogna interrompere immediatamente l'invio di armi in Ucraina: «Condanniamo fermamente l’invasione dell’Ucraina ordinata da Putin ed esprimiamo grande preoccupazione per come sta evolvendo questa guerra, nella quale l’Italia è ogni giorno più coinvolta. Ogni euro speso in armamenti allontana la prospettiva della pace, arricchisce gli impresari della morte ed è un euro sottratto a scuola, sanità pubblica, case popolari, servizi sociali, transizione ecologica».

Il Pd e la bandiera della Pace

«Non abbiamo potuto non notare che molti banchetti del Pd espongono la bandiera della pace - dichiara Luca Lendaro - quella bandiera arcobaleno che dal 1961 è simbolo di chi, come per altro auspica anche la Costituzione Italiana, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ci sembra che invece il segretario del Pd, Enrico Letta, sia dell'opinione che le controversie internazionali si risolvano con la guerra e con l'invio di armi, come sta facendo il governo Draghi di cui il Pd è uno degli assi portanti. Il suo partito - chiude Lendaro - dovrebbe di conseguenza evitare di esporre bandiere della pace. Ricordiamo che tentare di far credere che il prodotto che si vende abbia qualità che non possiede è pubblicità ingannevole».