Siamo a nove aspiranti sindaci, in corsa anche Chiara Zoccarato di Alternativa

Chiara Zoccarato è la nona candidata sindaca di Padova. Correrà con Alternativa, il gruppo nato da alcuni fuoriusciti del Movimento Cinque Stelle, che in città fanno riferimento al parlamentare, Raphael Raduzzi. Zoccarato è madre di due giovani adolescenti, impiegata in una azienda del territorio padovano. Dal 2010 ha iniziato ad occuparsi di temi economici, relativi alla crisi finanziaria, all’euro, all’occupazione, al ruolo dello Stato nell’economia. Ha collaborato con diversi economisti, italiani ed esteri, per realizzare incontri pubblici e dibattiti su questi temi insieme a sindacati, politici e cittadini, partecipando come relatrice a diverse conferenze in tutta Italia e all’estero. «Siamo qui per dire che un’alternativa c’è per la città – spiega Chiara Zoccarato - .Vogliamo riportare l’amministrazione cittadina ad assolvere al suo compito principale, essere il fornitore di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio comunale, che devono essere efficienti e continuativi. Ci sono quartieri periferici che vengono continuamente ignorati nelle loro esigenze. Tutte le forze politiche hanno un’idea di Padova, ma una Padova per chi? Noi vogliamo una Padova per i cittadini che lavorano, che hanno figli e genitori anziani, che sono provati da anni di crisi permanente e che vivono nei quartieri più periferici, compresi quelli vicini al centro ma trattati come la periferia». Il candidato consigliere capolista di Alternativa sarà invece Bruno Maggio de Maggi, ingegnere elettronico laureatosi all’Università di Padova ed oggi insegnante di informatica all’Istituto Severi di Padova.