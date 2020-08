L'on. Raduzzi: «Superecobonus, via libera alla cessione dei crediti d'imposta»

Il superbonus al 110%, previsto dal Decreto rilancio, è ora pienamente operativo, dopo la firma dei decreti attuativi da parte del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, si aggiungono il provvedimento e la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Superecobonus

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento e la circolare attuativa relativa alla cessione senza limiti dei crediti d’imposta del Superecobonus 110% - riferisce con soddisfazione il Deputato pentastellato della commissione finanze alla Camera Raphael Raduzzi - questo era l'ultimo tassello mancante per una piena operatività del Superecobonus". “Per molto tempo il Movimento 5 stelle ha lavorato al meccanismo innovativo della cessione del credito di imposta" spiega il deputato Raduzzi "i crediti potranno essere acquistati dall'impresa che effettuerà i lavori di efficientamento e da questa poi ceduti, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, ad altre imprese, banche, assicurazioni e qualsiasi altro soggetto che ne abbia l’interesse. In questo modo si espande esponenzialmente la capacità di intervento dell’ecobonus”. “Siamo emozionati e soddisfatti” conclude Raduzzi “consapevoli di aver compiuto una piccola rivoluzione e sapendo che questa misura, potrà generare vantaggi enormi sia per le persone che ristrutturano efficientando le proprie abitazioni che per le aziende che effettuano i lavori».