Ostellari nel giorno della commemorazione di Falcone e della sua scorta: «41bis strumento indispensabile»

Il sottosegretario di Stato alla Giustizia, il senatore Andrea Ostellari, nel giorno del 31esimo anniversario della strage di Capaci, ha voluto esprimere il suo ricordo verso una figura che tanto ha dato nella lotta alla mafia.

41bis

«La mafia - sottolinea Ostellari - è il più subdolo e pericoloso nemico della democrazia. Il ricordo degli eroi che sono caduti combattendola è scolpito nelle nostre istituzioni. 31 anni dopo la strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, la mafia non è del tutto sconfitta. Ha cambiato volto e modificato in gran parte il suo raggio d’azione». Il senatore è tornato anche sul tema del 41bis: «Per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia: servono fermezza e rispetto delle regole. In questo senso anche lo strumento del 41 bis si rivela fondamentale per la lotta a questa speciale forma di criminalità e per la difesa dell’ordine sociale».