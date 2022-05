Peghin e Potti: «Padova deve puntare alla sostenibilità e allo sviluppo della tecnologia digitale»

Le Smart Cities, ovvero le città intelligenti, si fondano su tre pilastri fondamentali, e cioè l‘innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l‘inclusione sociale, ed hanno come obiettivo perseguire lo sviluppo economico e il benessere sociale. «Da questa premessa nasce la sfida della Soft City padovana - sottolinea il candidato sindaco del centrodestra, Francesco Peghin - una città intelligente e attrattiva dove vivere e lavorare meglio. Voglio una Padova più visionaria, coraggiosa e intraprendente. Una città consapevole dell’importanza strategica di investire in innovazione, digitalizzazione e informatizzazione dei servizi. Puntiamo sulla sostenibilità e sullo sviluppo della tecnologia digitale. Valorizziamo sempre di più il nostro territorio dove c'è la maggiore densità di imprese e servizi innovativi del Veneto con una rete di oltre 16 mila aziende del terziario avanzato che generano l’11,2% della ricchezza provinciale».

La proposta di Potti

«Un’idea di città che – sottolinea il capolista della lista Peghin Sindaco, Gianni Potti - significa prima di tutto semplificazione della vita per i cittadini e vantaggio competitivo per le aziende nella rincorsa alla ripresa economica. Serve un nuovo modello di innovazione e crescita che renda attrattivo il nostro territorio per gli insediamenti delle imprese. Per raggiungere l’obiettivo il prima possibile, portando valore aggiunto ai settori dell’informatica e dell’ingegneria, della mobilità e dei servizi, della sicurezza e della sanità, della ricerca e dello sviluppo, dell’efficienza e della sostenibilità, istituiremo una Cabina di Regia, una sorta di cruscotto operativo che permetta di avere in tempo reale la visione di Padova e consenta al decisore politico di fare le scelte per il futuro». «Fondamentale in questa visione – conclude Ambra De Marco candidata della lista Peghin Sindaco – sostenere le donne, le mamme, le lavoratrici che affrontano quotidianamente le sfide relative a inclusione sociale, scuola, lavoro. Focalizzarci sul nostro futuro significa investire sulle nostre famiglie e sui giovani che vanno accompagnati in modo consapevole aiutandoli a vivere meglio soprattutto nel contesto scolastico. Dobbiamo costruire un cambiamento positivo».