Piazza Mercato: al via i lavori di asfaltatura

Sono in corso in questi giorni importanti lavori di asfaltatura in piazza Marcato, via Caposeda e via Roma. Si tratta di una nuova tranche, del valore di 500 mila euro, dei lavori in corso da tempo per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità comunale. «L’intervento in piazza Mercato - spiega il Consigliere delegato alle manutenzioni Lodino Zella - è stato richiesto da tempo dagli utenti che frequentano il mercato al giovedì perché effettivamente la pavimentazione era alquanto ammalorata e poteva creare insidie anche durante le manifestazioni organizzate dal Comune con afflusso di centinaia di persone. Verrà riasfaltata tutta eccetto la zona dei parcheggi».

I lavori sono partiti da via Caposeda, dove nel lato sinistro dopo aver demolito l’attuale pavimentazione in betonella, dissestata in più punti dalle radici delle piante, verranno costruite ampie tazze di contenimento delle radici stessi, riassettati i cordoli del marciapiede ed eseguita un'asfaltatura speciale stampata su tutto il tratto di marciapiede che parte dall’incrocio con via Roma fino all’incrocio con la circonvallazione. Secondo marciapiede interessato dai lavori è quello sul lato sinistro di via Roma dall’incrocio con via Flacco fino all’incrocio con via monte Grappa. Anche qui è previsto analogo criterio di ricostruzione e messa in sicurezza della pavimentazione del marciapiede come via Caposeda.