Polato (Lega): «Con Peghin ci sarà un consigliere delegato alla tutela degli animali»

Spesso poco considerati gli amici a quattro zampe, sono invece parte integrante di una famiglia e statisticamente nella a Padova molte famiglie sono in possesso di almeno un animale d’affezione. «Non a caso li chiamiamo “amici” a quattro zampe – ha commentato il referente provinciale della Lega Marco Polato e candidato nella lista Lega Padova per Peghin Sindaco – Gli animali domestici, a contatto con gli umani, hanno un ruolo fondamentale che consiste nello sviluppare capacità relazionali, psichiche e fisiche, stimolare l’autostima, alleviare lo stress e migliorare la salute soprattutto negli anziani e nei bambini». La Lega Padova ha un progetto per potenziare i servizi: «Prima di tutto nomineremo un consigliere delegato dedicato alla tutela degli animali – prosegue Polato – Sarà necessario anche creare nuove aree agility dog in ogni quartiere, offrire manutenzione alle aree cani esistenti, perseguire nuove campagne anti-abbandono e coinvolgere in maniera efficace le guardie eco-zoofile e la polizia locale per arginare il problema del maltrattamento animale». Anche la collaborazione con le associazioni sarà all’ordine del giorno: «Attiveremo delle vere e proprie campagne per spingere le famiglie alle adozioni di animali, aiutando così le associazioni già impegnate in questo e creeremo una nuova oasi felina sempre in collaborazioni con le realtà associazionistiche locali – conclude Polato – Sarà infine importante stipulare un protocollo con le associazioni animaliste per la fornitura di alimenti per animali a nuclei familiari con difficoltà economiche e, congiuntamente con i servizi veterinari, organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani. Anche in questo la formazione diventa uno strumento importantissimo e fondamentale: non stiamo parlando di giocattoli ma di esseri viventi che meritano rispetto e cura continua».