Primo consiglio provinciale, il Presidente Bui suona la carica

Con la delibera di convalida degli eletti e la comunicazione delle deleghe ai nuovi consiglieri a seguito delle elezioni avvenute il 18 dicembre scorso, si è insediato il nuovo Consiglio Provinciale.

Provincia

Un lungo intervento del Presidente Bui ha aperto i lavori del nuovo consiglio: «La Provincia, per propria natura istituzionale, non è un Ente che può pensarsi isolato e autoreferenziale rispetto a chi la amministra pro tempore. È necessario spingere sulla collaborazione con tutte le altre realtà del territorio: con i 102 Sindaci, con S. E. il Prefetto di Padova e assieme a lui tutte forze dell’ordine, con le organizzazioni sindacali e quelle datoriali, con le associazioni di volontariato e del no profit che sono uno degli assi più importanti, anche a livello identitario, di questo territorio. Non è più il tempo dei distinguo, dei “primi della classe”: è tempo della consapevolezza che solo facendo sistema è possibile raggiungere obiettivi concreti, utili e performanti».