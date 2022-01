Rincari energia: con una delibera l'amministrazione di Agna si appella al Governo

Il consiglio comunale di Agna ha votato una delibera nel corso del consiglio comunale di venerdì 23 gennaio sul tema dei rincari delle bollette di luce, acqua e gas.

Atto politico

«Con questo atto politico vogliamo manifestare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo centrale la nostra grandissima preoccupazione per la situazione che si sta delineando, e ritengo sia un grido di allarme condiviso da tutti i Comuni italiani, specialmente da quelli medio piccoli dove i bilanci sono “cuciti” sul settore sociale, come il nostro. L’aumento mette a dura prova i nostri Comuni e la situazione si delinea davvero critica», spiega il Sindaco, Gianluca Piva.

Aumenti

«L’aumento dei costi energetici e il caro bollette, avrà un impatto tremendo su famiglie, imprese e Comuni italiani. Sarà probabilmente una stangata senza precedenti per tutti con fortissime ripercussioni. E come è facilmente intuibile, anche gli Enti locali avranno grossi problemi a far quadrare i conti e a chiudere i bilanci. Serve assolutamente un fondo adeguato dal Governo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dai Comuni con l’incremento dell’energia elettrica e del gas, altrimenti le amministrazioni saranno costrette a far tagli alla spesa corrente e nei servizi ai cittadini».