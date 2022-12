Nuovi lavori di sistemazione e riqualificazione per le aree verdi di Selvazzano

Proseguono gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi e parchi a Selvazzano. Nella fattispecie questa settimana si sono concluse le installazioni del nuovo scivolo e del nuovo gioco a molla al Parco Perlasca di San Domenico, è stato sostituito il gioco tris rotto con uno completamente nuovo al Parco dell’Amicizia in via Vespucci a San Domenico, installato il nuovo scivolo al Parco Esedra a Tencarola ed effettuate manutenzione e sostituzione dei giochi a molla al Parco in via Montecchia a Feriole.

«Proseguono gli interventi di sistemazione – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – delle attrezzature deteriorate, dei giochi rovinati nel tempo, delle panchine, dei cestini, dei tavolini e di altri manufatti in legno. La cura dei parchi è un costante impegno della nostra Amministrazione per cercare di migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei nostri piccoli Concittadini e di dare nuove opportunità per godersi le aree verdi del territorio. Un ringraziamento per il lavoro appassionato e quotidiano va all’Assessore Giacomo Rodighiero e ai Collaboratori Comunali che si occupano delle manutenzioni e non solo delle nostre aree attrezzate che sono un bene irrinunciabile. E’ una grande gioia vedere i tanti bambini e le relative famiglie trascorrere del tempo insieme immersi nella natura ed è per questo che mi auguro che ci sia il massimo rispetto ed attenzione per questo bene di tutti».

«Gli interventi eseguiti negli ultimi due mesi – spiega l’Assessore allo Sviluppo delle Politiche Infrastrutturali dei Parchi Comunali e alla Riqualificazione dell’Arredo Urbano Giacomo Rodighiero – hanno dato avvio alla sistemazione e alla messa in sicurezza di giostrine e di relativi fondi antitrauma che da molti anni aspettavano interventi di manutenzione. Sull’arredo e sul decoro urbano l’Amministrazione Comunale sta facendo cospicui investimenti. Nel corso dei prossimi mesi la Cittadinanza potrà usufruire di strutture rinnovate e nuove opportunità per godersi le aree verdi attrezzate del territorio».

Altri interventi

La scorsa settimana è stata inoltre conclusa la manutenzione delle giostrine presenti al Parco di via Vivaldi/ via Mascagni a Selvazzano Capoluogo. Sono stati oggetto degli interventi di manutenzione scivoli, altalene e l’arrampicata e in aggiunta è stata effettuata la realizzazione della nuova pavimentazione. Altri interventi eseguiti a novembre 2022 sono stati i seguenti: in Via Santa Bertilla a Caselle è stata manutentata l’altalena esistente con la sostituzione di un palo; in Via Santa Elisabetta a Caselle è stato manutentato il gazebo esistente con anche la sostituzione delle tavole di copertura, il montaggio di nuove zanche, la carteggiatura e la verniciatura della struttura; al Parco di Via Veneto a Selvazzano Capoluogo è stata manutentata l’altalena esistente con la sostituzione di un seggiolino a gabbietta completo di catene e perni; è stata manutentata la casetta esistente comprensiva di sostituzione delle tavole della copertura, la carteggiatura e la verniciatura della struttura e sono state installate due nuove porte da calcetto; al Parco dell'Amicizia in Via Vespucci a San Domenico è stato manutentato il gazebo esistente con la sostituzione di quattro pali portanti in acciaio.