Stop alla tende ma non alla protesta: «Andremo in Regione se non avremo risposte»

Ritorna la protesta degli studenti universitari indetta da Udu che ricalca quanto messo in atto a maggio scorso, con decine di studenti nelle tende a protestare per un alloggio dignitoso, proprio sotto Il Bo. «Mancano posti letto, gli affitti crescono, per una stanza singola si pagano anche 400, 500 euro a questo si aggiuge il caro libri», sottolinea Domenico Amico di Udu. «Per gli universitari, specie se fuori sede, studiare sta diventando difficile, un anno di studi ha un peso economico non indifferente. Mancanza di un progetto sulla residenzialità studentesca pubblica per non parlare poi dei tagli alle borse di studio. La protesta questa volta è durata 24 ore ma solo perché vogliamo capire come vorranno agire in Regione. Altrimenti siamo pronti a spostare e portare la protesta in Regione».