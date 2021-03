Zona rossa: Montegrotto Terme sospende le rette dei servizi nido e trasporto scolastico

«La nostra amministrazione - sottolinea il sindaco Riccardo Mortandello - mette sempre al primo posto la famiglia. E questa è solo una delle tante iniziative che in questo anno difficile per tutti abbiamo messo in campo»

La Giunta comunale di Montegrotto Terme, come segno di vicinanza alle famiglie che si sono visti sospesi i servizi educativi e scolastici dei loro figli per l’aumento dei casi di Covid 19, ha deliberato una misura straordinaria di sostegno, sospendendo il pagamento delle rette del servizio di asilo nido e del servizio di trasporto scolastico dal 15 marzo fino alla ripresa delle attività. «La nostra amministrazione - sottolinea il sindaco Riccardo Mortandello - mette sempre al primo posto la famiglia. E questa è solo una delle tante iniziative che in questo anno difficile per tutti abbiamo messo in campo».

«Si tratta di un piccolo aiuto - spiega l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - ma un segno importante di vicinanza alle famiglie che si trovano ad affrontare gravi disagi con la sospensione delle attività educative e scolastiche per bambini e ragazzi di tutte le età. Ci è ben chiaro che chi ha un un figlio in età di asilo nido, non può accudirlo anche se in casa a lavorare in smart working e che per una famiglia in cui i genitori devono darsi il turno con riposi e ferie per seguire i più piccoli nelle videolezioni diventa inaccettabile pagare un servizio di trasporto scolastico di cui non si usufruisce».