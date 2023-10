Il comparto petrolifero forma e assume saldatori nel Padovano: «Sono introvabili sul mercato»

A Limena, nel cuore del distretto manifatturiero veneto, ha sede Wpi - Welded Pipe Industries, una delle più importanti aziende italiane specializzate nella produzione di costruzioni saldate per il settore chimico e petrolifero, tubi di grosso spessore - colonne e reattori composti da materiali speciali tra cui il titanio, leghe di nichel e acciai austenitici - che richiedono saldatori con competenze particolari, molto richiesti dal mercato e quasi introvabili.

Assunzioni

Afferma in merito Cristina Pierini, branch manager dell’agenzia per il lavoro Adhr Group di Padova che sta seguendo le selezioni per l’iniziativa: «Per supplire a questa necessità abbiamo introdotto la prima Academy in questo comparto per formare e assumere personale con competenze specifiche. La formazione è aperta a otto persone e si terrà dal 23 ottobre all’8 novembre presso la sede di Welded Pipe Industries. Cerchiamo persone anche senza esperienza, con una buona manualità, precisione e interesse nell’intraprendere una carriera nel mondo della saldatura». Wpi, che realizza prodotti di nicchia, certificati ed estremamente richiesti dal mercato internazionale con commesse importanti, è una realtà in forte espansione che, oggi più che mai, ha bisogno di formare e fidelizzare lavoratori capaci di accompagnare l’azienda nel proprio cammino di crescita. «I saldatori a macchina che andremo ad assumere”, ha argomentato Antonella Figliuolo, CFO e HR manager WPI, “svilupperanno le competenze non solo per saldare tubazione e manufatti speciali che trasportano petrolio o sostanze chimiche, spesso posizionati in piattaforme petrolifere e impianti chimici, ma anche di valutarne l’impeccabile qualità, che sarà altresì controllata successivamente da ispettori del settore atti a certificare ogni fase della lavorazione».

Come candidarsi

L’azienda padovana, che ha raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi due anni passando da 9 milioni a 20, offre ai nuovi assunti usciti dall’Academy una costante crescita professionale ed economica, che parte da una RAL base di 24mila euro fino a 30mila. Per candidarsi è possibile inviare la propria candidatura a padova@adhr.it, recarsi presso al filiale in via Venezia 9, oppure cliccare su questo link.