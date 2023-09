Attività extradidattiche, Fondazione Cariparo stanzia 900mila euro e lancia il nuovo programma

È uno dei progetti più attesi e longevi: si chiama "Attivamente" il programma di attività extradidattiche rivolto a bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo, che compie 21 anni e che nel corso del tempo è stato più volte aggiornato. L’edizione 2023-2024 è stata ulteriormente rinnovata per cercare di rispondere in maniera efficace alle mutevoli esigenze del mondo scolastico e dei suoi protagonisti: gli studenti.

Fondazione Cariparo

Con un investimento di oltre 900mila euro sono state inserite nel programma 34 attività suddivise in 5 aree tematiche: dall'educazione relazionale, sociale e multiculturale al rispetto per l’ambiente e per il territorio; dalla sensibilizzazione sulla salute e sui corretti stili di vita all'approfondimento scientifico; dall’uso socialmente corretto delle nuove tecnologie allo sviluppo della creatività nell'arte, nel teatro, nella musica e nell'espressione corporea. Tutte con lo scopo di stimolare il pensiero critico, la curiosità e la progettualità degli alunni, aiutandoli a esprimere e potenziare passioni e talenti. E non solo. Sono state introdotte anche due attività specifiche destinate agli insegnanti che tratteranno l'utilizzo della musica per la comprensione delle materie scientifiche e i metodi di comunicazione e relazione, di analisi dei bisogni e di ascolto empatico. Per partecipare le scuole avranno tempo fino al 20 ottobre utilizzando questo link. Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cariparo, augura agli studenti «di riuscire sempre ad essere protagonisti del proprio percorso di crescita, allargando gli orizzonti, allenando la curiosità e la creatività, senza aver timore di confrontarsi con gli altri e di mettersi in discussione».