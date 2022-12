Capodanno, è sold out per gli hotel delle Terme Euganee: la soddisfazione di Federalberghi

Si avvicina al sold out il Capodanno delle Terme Euganee. Anche i portali turistici delle maggiori Online Travel Agency lo dimostrano: restano pochissime ultime camere negli hotel termali di Abano Montegrotto.

Terme Euganee

«Una consuetudine che ci inorgoglisce - afferma il neopresidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Walter Poli - e che conferma la normalizzazione delle tendenze. Si tratta di clientela soprattutto italiana, tendenzialmente anche più giovane rispetto al passato. Tornano, però, a varcare il confine anche i più affezionati turisti stranieri, a dimostrazione del fatto che i timori degli ultimi due anni stanno venendo meno, riportando in auge la nostra destinazione quanto l’appeal del Veneto e dell’intera penisola». Se il Natale si è attestato intorno all’81% mantenendo ottime percentuali, è la notte di San Silvestro a fare la parte del leone. «Natale è da tradizione ‘con i tuoi’, inoltre quest’anno cadeva di domenica, al termine di una settimana che per molti è stata lavorativa fino all’ultimo giorno, disincentivando le partenze. Il risultato è stato comunque soddisfacente ed ha aperto a quest’ultima settimana dell’anno che, commercialmente, registra dati molto buoni, paragonabili a quelli pre-Covid. Inoltre, anche il fine settimana dell’Epifania consente di trascorrere un bel ponte del quale molti ospiti stanno già approfittando, prenotando le soluzioni migliori».

2023

Sulle aspettative in merito al nuovo anno, il presidente non vuole restare in attesa degli eventi. «Personalmente - aggiunge Poli - guardo al futuro per quello che possiamo fare e proporre noi come imprenditori alberghieri euganei in primis. Ritengo che il 2023 rappresenti un anno in cui nessuno dei diversi attori del territorio possa esimersi dalla responsabilità di offrire quanto deve a turisti e cittadini. Aldilà degli eventi internazionali, è importante che presto le pubbliche amministrazioni e le categorie economiche delle Terme Euganee siedano ad un tavolo di lavoro che vada a costruire il futuro di questo territorio. Ne siamo tutti responsabili e non esiste migliore augurio che possiamo farci e fare ai nostri ospiti per il nuovo anno».