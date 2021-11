Coldiretti, fiori per la commemorazione dei Santi e dei defunti

Fiori e piante per celebrare le festività di ognissanti e dei morti. Meglio se di stagione, locali e seguiti dal produttore dal seme alla raccolta: secondo l’indagine di Coldiretti questa è la scelta praticata anche dai veneti che in questi giorni onoreranno i defunti per una ricorrenza che resta tra le più radicate della tradizione nazionale. E’ quanto emerge al sito https://www.coldiretti.it con l’elaborazione dello studio redatto in occasione della tradizionale visita ai cimiteri per ricordare i propri cari.

Costi

E’ il crisantemo il simbolo di questi giorni. Apprezzato per la sua bellezza e anche per la lunga durata. La sua produzione è in calo a livello nazionale e i prezzi al dettaglio – riferisce la Coldiretti – possono variare tra 1,00 a 2,5 euro per i crisantemi e possono arrivare a oltre 20 euro se si tratta di fiori in vaso o di mazzi con più fiori, con una tendenza all’aumento fino al 20% per acquisti last minute. A pesare quest’anno l’effetto dell’aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti, delle plastiche e di tutti i fattori produttivi, a monte e a valle della produzione in serra: dalle talee ai trasporti, dai vasi al confezionamento. Coldiretti consiglia di non fare acquisti di impulso, ma verificare e mettere a confronto i diversi prezzi. Preferibili gli acquisti a kmzero presso i garden, le aziende florovivaistiche e direttamente dai produttori.

Pandemia

Nella nostra provincia sono circa 450 le realtà del settore che ancora risentono degli effetti della pandemia che lo scorso anno aveva ha provocato il blocco totale delle esportazioni con perdita di centinaia di posti di lavoro. Le semine e le piantumazioni sono continuate nei vivai – ricorda Coldiretti Padova – nonostante l’assenza di fiere, rassegne, cerimonie a causa dell’emergenza sanitaria durante la stagione primaverile ha determinato la distruzione di intere coltivazioni. Ora il settore si sta riprendendo anche se deve fare i conti con l'aumento dei costi del carburante per riscaldare le serre e delle materie prime in generale.

Florivivaismo

Il florovivaismo è un comparto che a Padova conta quasi 450 aziende su un totale veneto di circa 1.500, circa 740 ettari dedicati alla produzione, tra serre e vivai a pieno campo. Il valore della produzione in Veneto è di circa 215 milioni di euro con un patrimonio di 1,6 miliardi di piantine. In provincia di Padova, dove il florovivaismo è diffuso nel distretto di Saonara, paese in cui si contano ben 70 aziende, come in diversi centri della Bassa Padovana, le aziende fatturano poco meno di 70 milioni di euro.?

Coldiretti

Per evitare di cadere nelle trappole del mercato e non alimentare l’illegalità è meglio – suggerisce la Coldiretti – evitare venditori improvvisati e preferire l’acquisto, se possibile, direttamente dai produttori, ricordando che acquistando fiori italiani si sostengono le imprese, l’occupazione, il territorio. I crisantemi si possono acquistare come steli recisi e in vaso nelle diverse forme (pon pon, a dalia, a fiore grande, ad anemone, a margherita e spider) con uno o più fiori per stelo, anche in ciotola nella nuova forma a “cuscino rotondo”, e – precisa la Coldiretti – nei diversi colori tradizionali (giallo, bianco) ai quali si sono aggiunte varianti di tendenza di quest’anno che vanno dal viola scuro al prugna fino ai colori “bruciati” in genere. Il “fiore d’oro”, dal greco chrysòs (oro) e ànthemon (fiore), era già coltivato in Cina cinque secoli prima di Cristo, mentre in Europa si diffuse alla fine del 1700 in Francia, in Italia e in Inghilterra. E se nel nostro Paese il crisantemo ricorda soprattutto il giorno dei defunti, in Giappone – conclude la Coldiretti – è fiore nazionale, emblema araldico della famiglia imperiale e principale ornamento floreale utilizzato per la celebrazione delle nozze, mentre in molti Paesi è il simbolo di vita, forza d’animo e pace.