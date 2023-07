Mai così tanti negli ultimi anni: è boom di turisti a Padova

Dati decisamente in crescita per le presenze turistiche in città nei primi sei mesi dell’anno: lo certificano il numero dei pernottamenti, ma anche i biglietti staccati nei principali siti artistici della città a partire dalla Cappella degli Scrovegni e dal Palazzo della Ragione.

I dati

Spiega l'assessore al turismo e alla cultura Andrea Colasio: «I dati relativi ai pernottamenti relativi al primo semestre del 2023 ci dicono che si passa da 441mila pernottamenti del 2022 a 575mila pernottamenti dei primi sei mesi del 2023. Grossomodo vuol dire 134mila persone in più che hanno dormito una notte a Padova. Statisticamente, significa che c’è un 30,2% in più di pernottamenti, dato evidentemente fuori dall’ordinario, che vuol dire che albergatori, ristoratori, hanno beneficiato di un indotto significativo. Non meno interessante è il quadro comparativo con l’ultimo anno pre-Covid, il 2019 che ha segnato il punto più alto negli arrivi e nelle presenze turistiche nella città di Padova. Ecco, comparando il primo semestre 2023 con il primo semestre 2019 abbiamo una sorpresa: l’anno scorso non ci siamo riusciti, quest’anno abbiamo superato di ben 55mila pernottamenti il dato relativo al 2019; vuol dire che c’è un +9,6%, passiamo da 520 mila pernottamenti a 575mila pernottamenti. Questi dati sono chiaramente correlati all’effetto Urbs picta, tenendo conto che c’è un tasso di occupazione delle camere che cresce, dal 60 al 70%, cresce il sentimento reputazionale, chi viene in città, si desume dai social, per 86,5% dà un giudizio positivo, e quello che è importante tiene e continua a crescere il trend positivo delle presenze all’interno dei luoghi simbolici della città. Il Palazzo della Ragione, in questi primi sei mesi del 2023, ha fatto 86mila ingressi contro i 71mila dell’anno precedente, per cui c’è una crescita del 15%. Ma c’è una crescita anche dell’8% rispetto agli 80mila del 2019 Analogamente, la Cappella degli Scrovegni , l’elemento attorno alla quale ruota tutta la Urbs picta, quest’ anno fa 187mila presenze, contro le 162mila dell’anno scorso e contro le 179mila del 2019. Quindi c’è un +10% di presenze, un valore importante, tenendo conto che la Cappella ha quasi raggiunto oramai il livello di saturazione. In sintesi, primo semestre 2023, molto positivo, lo si percepiva anche a livello visivo passeggiando per Padova e lo confermano le guide che fanno fatica ad accettare nuovi gruppi; albergatori e ristoratori così come tutto il sistema Padova hanno tratto beneficio dal fatto che la città è sempre più una destinazione turistica di prima grandezza».