Dolci pasquali, i prodotti artigianali della tradizione resistono ai rincari

Nella settimana di Pasqua salgono alla ribalta i prodotti dolciari della tradizione. Con buone notizie per i consumatori: le imprese artigiane del settore dolciario resistono ai rincari, dimezzando l’incremento dei prezzi rispetto alla tendenza dei prodotti alimentari.

Rincari contenuti

A fronte di un aumento generale del 13,2%, infatti, i prodotti di pasticceria fresca si sono fermati ad un +6,5%: un ritmo di crescita che è circa un terzo del +18,4% registrato dai prezzi della pasticceria confezionata. «I nostri laboratori - commenta Paolo Bertelli, presidente del Sistema di categoria Alimentaristi di Confartigianato Imprese Padova - rappresentano un baluardo contro l’inflazione. La crisi combinata di materie prime ed energia ha inciso molto sui costi del comparto dolciario, in particolare sulle pasticcerie, che però hanno reagito resistendo all’incremento dei prezzi e garantendo ai padovani di portare sulle tavole di Pasqua le specialità artigianali della tradizione».

I dati nel Padovano

In Provincia di Padova, sono interessate dai consumi tipici dei prodotti pasquali 210 pasticcerie e 297 imprese del settore dolciario - comparto che include pasticceria fresca, gelati, biscotti, cacao, cioccolato, confetteria, etc. - con una alta vocazione artigianale: sono oltre 500 le imprese artigiane, rappresentando l’87,1% delle imprese totali del settore (valore molto superiore alla media nazionale 78,5%). La biodiversità della produzione agroalimentare veneta, ad elevata vocazione artigianale, si declina in 387 prodotti. In Italia sono ben 5.450 prodotti agroalimentari tradizionali, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo. Il 40,1% dei prodotti si concentra nel Mezzogiorno che ne conta 2.188, seguito da Nord-Est con 1.173 prodotti (21,5%), Centro con 1.143 (21,0%) e Nord-Ovest con 946 (17,4%).