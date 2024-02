Le eccellenze della provincia, il vicepresidente Gottardo visita due aziende a Pontecasale

Il vicepresidente della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, in una rara giornata di sole del freddo gennaio, ha visitato la frazione di Pontecasale di Candiana, un borgo meraviglioso nella bassa, incontrando due realtà del territorio: l’azienda di Silvano Sturaro e Noci Bio Gallo dei fratelli Nicola e Loris Gallo.

Tra melograni e noci, la visita è stata immortalata in due post social, dove lo stesso Gottardo racconta queste due eccellenze.

Da Silvano Sturaro

«Non solo ulivi e olio, non solo viti e vino di qualità. La provincia di Padova è una terra fortunata e nei suoi campi è possibile sperimentare nuovi tipi di coltivazioni, ritornando alla tradizione agricola delle terre mediterranee.

È il caso dei melograni: a Pontecasale di Candiana esiste, infatti, un'azienda che coltiva questi frutti favolosi non solo per le qualità estetiche (il rosso brillante fa colpo facilmente), ma soprattutto per le proprietà nutrizionali che li hanno resi famosi in tutto il mondo. E di moda, un po' dappertutto, tra le fasce della popolazione più attente agli stili di vita ed al benessere del corpo e dello spirito.

Il sig. Silvano Sturaro di Candiana, col nipote Leonardo, ci ha raccontato cosa c'è dietro un'impresa brillante che sta regalando grandi soddisfazioni e che ha fatto breccia nel cuore dei salutisti e sta raggiungendo mercati sempre più ampi».

Da Noci Bio Gallo dei fratelli Nicola e Loris Gallo

«Valorizzare il patrimonio agricolo. Un obiettivo sempre più importante per un territorio che vuole crescere, dal momento che l'agricoltura costituisce una colonna portante dell'economia nazionale.

Ho visitato l'azienda Noci Bio Gallo dei fratelli Nicola e Loris Gallo a Candiana.

Una noceto con 20 ettari coltivato per la produzione di noci Chandler con certificazione di prodotto biologico. Un totale di 5700 alberi da noci, dove ogni ettaro trasforma 10 tonnellate di C02. Uno spaccio aziendale a Pontecasale con prodotti straordinari.

Tra i benefici delle noci sono inclusi la riduzione del colesterolo totale e di quello cattivo, e tanta salute cardiovascolare».

Il borgo a Pontecasale di Candiana

Queste sono solo due delle realtà presenti in un territorio che meriterebbe di essere riscoperto, ma di perle non solo produttive ce ne sono tante. Passando per il borgo di Pontecasale di Candiana, si possono vedere dall’esterno ben due ville, la Garzoni e la Renier, la chiesa e a fianco una splendida loggetta restaurata spesso scelta per i matrimoni civili.

Un futuro pieno di speranza, le parole di Paola Berto

Anche la consigliera del Comune di Candiana e della Provincia di Padova Paola Berto commenta positivamente la visita del Vicepresidente: «Sono felice che la Provincia abbia dato visibilità al nostro territorio dove le persone, grandi lavoratori, si impegnano ogni giorno per rendere la nostra comunità un luogo dove si punta sempre all’eccellenza. Conosco personalmente Silvano Sturaro e i fratelli Nicola e Loris Gallo, la qualità dei loro prodotti si sta facendo apprezzare da un pubblico sempre più ampio. Una soddisfazione che ci fa ben sperare che il futuro possa essere costruito giorno dopo giorno anche nella nostra splendida bassa padovana».

Foto articolo dai post Facebook qui e qui