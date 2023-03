«Vogliamo l’emoticon dello spritz», Sugarpulp lancia la petizione a Mark Zuckerberg

Tutto è cominciato con un post goliardico su Facebook di Giacomo Brunoro, presidente dell’Associazione Culturale Sugarpulp: “Trovo intollerabile che non esista l’emoticon dello spritz”. Una boutade che ha subito trovato enorme consenso nella community social più famosa del mondo, tanto che dopo una rapida riunione del consiglio direttivo (riunione fatta rigorosamente online) è nata un’idea: lanciamo una petizione pubblica perché venga inserita sui social del gruppo Meta anche l’emoticon dello Spritz!

«Nei primi anni 2000, quando vivevo a Milano, fuori dal Veneto lo Spritz sembrava ancora un aperitivo esotico» racconta Giacomo Brunoro. «Nel corso degli anni l’ho bevuto a Parigi, Los Angeles, Madrid, New York… ovunque andassi trovavo lo Spritz nei listini dei migliori (e dei peggiori) bar di Caracas. Certo, noi veneti poi ci lamentiamo sempre che gli Spritz bevuti in giro non sono buoni come quelli gustati in casa, ma intanto fa sempre piacere trovare un pezzetto di Veneto anche quando si è all’estero. Stiamo vivendo tempi difficili, abbiamo tutti bisogno di un po' di leggerezza in più: l'icona dello Spritz non cambierà certo le nostre vite, ma la renderà un po' più divertenti e piacevoli, proprio come i tanti aperitivi a base di Spritz che abbiamo condiviso con i nostri amici in questi anni».

Lo spritz da “semplice” aperitivo nel corso degli anni è diventato sinonimo di aggregazione e di cultura: proprio intorno a uno Spritz è nata l’Associazione Sugarpulp nel 2008 (memorabili i primi SUGARSPRITZ, serate ludico-letterarie decisamente rock), per non parlare dello Sprtiz Letterario di Marianna Bonelli che è diventato una vera istituzione. Ma potremmo fare centinaia di esempi di questo tipo…

Per questo motivo Sugarpulp ha lanciato oggi una petizione online, tutti possono firmare per chiedere ufficialmente a Zuckerberg di inserire l’emoticon dello Spritz nei social di META:

https://www.change.org/p/ vogliamo-l-emoticon-dello- spritz

«Sui social ci sono le emoticon dello Champagne, del Martini, della Birra… Abbiamo bisogno dell’emoticon dello Spritz», conclude Brunoro. «Anzi, approfittiamo della petizione per invitare ufficialmente Mark Zuckerberg in Piazza a Padova, saremo felici di offrirgli un ottimo Spritz, magari accompagnato dai mitici folpetti, altra delizia tipicamente veneta».

"Sugarpulp supera il concetto di noir e presenta un nuovo genere di crime novel che adoro” (Joe Lansdale).

Nato come genere letterario nel 2008, con il passare degli anni Sugarpulp è diventato prima un’Associazione e poi una community di professionisti specializzati nell’ideazione, nella produzione e nella gestione di eventi ad alto impatto culturale. Fin dagli inizi la direzione artistica è del romanziere Matteo Strukul. Tanti gli eventi organizzati nel corso degli anni dall’associazione in Italia e non solo, grazie alla collaborazione con gli Istituti di Cultura Italiani all’estero coordinati dalla Farnesina, tra cui spiccano i tre i festival internazionali ideati da Sugarpulp: SUGARPULP CONVENTION (prima edizione settembre 2011), CHRONICAE - Festival Internazionale del Romanzo Storico (prima edizione aprile 2015) e 800 PADOVA FESTIVAL (prima edizione dicembre 2018).

Online Sugarpulp è attivo nei principali sociali network e con un magazine digitale in italiano e in inglese (italiano: www.sugarpulp.it, inglese: www.sugarpulp.com).

Attraverso il format multimediale “Sugarpulp’s Apartment” Sugarpulp racconta alcuni dei più importante eventi italiani (Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Lucca Comics & Games, Salone Internazionale del Libro di Torino, Festival de Cinema de Cannes, Transilvania Film Festival, ecc.).

