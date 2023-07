A quanto pare il Santo a Gianni piace particolarmente, tanto che anche nel febbraio 2016 , in occasione del "Capitani Coraggiosi il Tour" nell'arena della Fiera, si era concesso un selfie proprio nella stessa piazza.

Prima del concerto a Piazzola sul Brenta, Gianni Morandi ha ben pensato di fare un giro per la città patavina, postando anche sui profili social una fato davanti al Santo con la moglie Anna: “22 luglio, Visita alla Basilica di Sant’Antonio da Padova”.

Gianni Morandi in visita al Santo prima del "Go Gianni go! - Estate 2023" tour