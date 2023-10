A tutta birra: inaugurata a Padova la nuova "Fabbrica in Pedavena"

Dai piedi del Monte Avena alla città del Santo: la selezione di birre prodotte nel cuore delle Dolomiti bellunesi potranno ora essere assaporate nel nuovo locale “Fabbrica in Pedavena” aperto in via dei Colli 164.

Birreria

La birreria, distribuita su due piani per un totale di 400 metri quadrati e con 162 posti a sedere interni, nasce sulle ceneri del ristorante brasiliano La Mulata, in uno spazio completamente ristrutturato e restituito alla città dopo l’incendio del 2016. Grazie all’intervento di ristrutturazione dal valore di oltre 1 milione di euro, il primo locale Fabbrica in Pedavena di Padova rievoca, nelle atmosfere, negli elementi d’arredo e nelle decorazioni l’omonima fabbrica bellunese fondata dalla famiglia Luciani 125 anni fa, già sede della scuola dei mastri birrai italiani fino a fine anni ’70, e attualmente di proprietà di Birra Castello SpA. Nel locale si possono trovare, infatti, riproduzioni di alcuni ambienti e dettagli dello storico birrificio come la sala cottura risalente al 1928, gli affreschi interni degli anni ‘30 insieme alle prime locandine dei prodotti simbolo del territorio delle Dolomiti bellunesi.

Ambiente

Oltre a contribuire, rigenerare e rivalutare un edificio in disuso da ben 7 anni, dando impiego a 25 collaboratori tra personale di sala e cucina, la nuova birreria gestita da Marco Destro ed Elena Dalla Mora sarà il primo locale Fabbrica in Pedavena in Italia a non disperdere anidride carbonica nell’ambiente per la spillatura della birra. Attraverso l’uso esclusivo dei fusti Leo2 completamente riciclabili, brevettati da Birra Castello, e del tank da 490 litri da cui esce la Birra Dolomiti Non Filtrata, il locale non utilizza CO2 nel processo di spillatura riducendo il proprio impatto ambientale e consentendo una vita più lunga alla birra, la quale non viene così in contatto con il gas.

Fabbrica in Pedavena

Il locale della città del Santo si aggiunge alle 18 birrerie “Fabbrica in Pedavena” aperte in tutta Italia su un’idea di Birra Castello SpA in collaborazione con lo studio di progettazione AP Design. In continuità con l’iniziativa del dopoguerra della famiglia Luciani, fondatrice della Fabbrica in Pedavena e oggi di proprietà dell’azienda che produce Birra Dolomiti, Pedavena, Superior e Castello, si è voluto replicare e far rivivere tutta la magia, la storia e l’ospitalità di Pedavena nelle singole birrerie diffuse in tutto il nord Italia oltre che far gustare le migliori birre della sua produzione. La Fabbrica in Pedavena patavina sarà aperta al pubblico, a partire dal 12 ottobre, dal martedì alla domenica, a pranzo e a cena, dalle 12 alle 15 e dalle ore 18 all'una di notte.