"Adotta una bolletta", l'iniziativa di associazioni e movimenti cattolici padovani

"Adotta una bolletta" è la proposta che vede insieme Azione cattolica diocesana, Antonianum, Meic Padova, Acli Padova, Associazione Papa Giovanni XXIII, Fuci Padova e Movimento dei focolari, uniti per offrire un sostegno alle persone più in difficoltà attraverso i Centri di ascolto vicariali Caritas.

L’iniziativa, che sarà attiva fino a giugno 2023, si concretizza in una raccolta fondi straordinaria per finanziare i Centri di ascolto vicariali Caritas attraverso la mediazione di Caritas diocesana. Il primo obiettivo è di raggiungere i diecimila euro. Con questi soldi si andranno a sostenere le spese energetiche delle persone più in difficoltà di fronte ai forti rincari energetici. Le offerta vengono raccolte tramite bonifico sull’Iban IT29L0306909606100000103722, intestato ad Azione cattolica Padova, causale “adotta una bolletta”. «I forti rincari dei costi energetici - spiegano i rappresentanti delle associazioni che aderiscono all’iniziativa - stanno colpendo in modo sempre più intenso il sistema economico e le persone più esposte sono le più deboli e fragili. Riprendendo quanto ha sottolineato la Nota del vicario generale sui rincari energetici dello scorso 4 febbraio, in cui si diceva che la crisi in atto “ci invita a una profonda conversione, che richiede di metter al centro la solidarietà verso chi è nel bisogno e di abbracciare uno stile di autentica sobrietà nelle scelte e negli atteggiamenti”, abbiamo ritenuto di impegnarci nella sensibilizzazione su questa emergenza. Quanto raccolto andrà ai Centri di ascolto vicariali della Caritas, presenti in 26 vicariati con un totale di 37 sportelli, luogo in cui si intercettano i bisogni acuti e cronici delle persone in difficoltà».