La guida Gambero Rosso premia con il massimo riconoscimento una pizzeria della provincia

Si è tenuta presso Mostra d’Oltremare a Napoli, la presentazione della Guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso, giunta all’undicesima edizione; appuntamento annuale che riunisce i migliori maestri dell’arte bianca. Tra questi, Alberto Morello con la sua Pizzeria Gigi Pipa ad Este (PD), che ottiene la conferma dei 3 Spicchi, il massimo riconoscimento, con un punteggio di 92 punti.

I primi commenti

«Sono emozionato. La riconferma di questo premio così importante è un grande orgoglio e uno stimolo a proseguire sulla strada che sto percorrendo insieme al mio staff». Queste le parole di Alberto Morello, che viene raccontato dal Gambero stesso come “un professionista solido, che in questi anni ha messo a punto una crescita esemplare, esplorando in profondità l’arte bianca, dall’uso consapevole delle farine alla gestione dei lieviti, allargandosi alla pani?cazione, senza perdere di vista l’approccio “vegetale” della sua pizzeria con orto”.

Anche a Padova non solo Este

Gigi Pipa oggi può vantare non solo la sua pizzeria con orto, ma anche la Bottega sempre ad Este (PD) e una nuova Bakery a Padova, con pizza al taglio, caffetteria e pane. “ne bene?cia - prosegue il Gambero nella sua scheda dedicata - anche la proposta della casa madre, concentrata su impasti di gran caratura, diversi per farine, lieviti e maturazioni. Tonde classiche e contemporanee, pizze a degustazione con lievito madre e poi una proposta di burger e piatti di cucina”. E ancora, “nei topping i prodotti dell’orto hanno largo spazio, ma la selezione di ingredienti spazia in tutta Italia. Personale competente. Interessante selezione di vini e birre artigianali”.

Gigi Pipa

Alberto Morello e la sua pizzeria con orto Gigi Pipa ad Este (PD), sono ormai una certezza quando si parla di impasti a lunga lievitazione e altamente digeribili. Dal 2021 Gigi Pipa è diventato anche bottega, tra le piazze di Este si trova il locale di Alberto Morello, La Bottega Gigi Pipa, adibita alle preparazioni di grandi lievitati, pane e dolci da colazione. Per celebrare i vent’anni di attività, il pizzaiolo Alberto Morello è approdato nel centro di Padova, con una seconda Bakery dove poter trovare tutta la gamma di prodotti ?rmata pizzeria Gigi Pipa.

Foto articolo da comunicato stampa