La catena Aldi apre il suo sesto supermercato nel Padovano

Aldi, parte del Gruppo Aldi Süd, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, inaugura giovedì 7 marzo il 180esimo punto vendita nel Nord Italia, ad Abano Terme.

Abano Terme

Il nuovo negozio sorge in Via P. Gobetti 34 all’interno dell’area “Abano Civitas”, una zona centrale della città in cui si svolge il mercato settimanale, vicino al Duomo di S. Lorenzo e al Municipio, a pochi passi dalle fermate dei mezzi pubblici di via Matteotti. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20:30 e la domenica dalle 9 alle 20, il punto vendita mette a disposizione dei clienti 50 posti auto gratuiti, di cui 3 dedicati ai disabili e 2 alle donne in attesa o ai neogenitori. Lo store è, inoltre, dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di 110 kW e di 5 colonnine di ricarica per auto elettriche con una portata di 22 kW. L’apertura del nuovo negozio Aldi è stata anche l’occasione per realizzare nuovi elementi di aggregazione e connessione all’interno del tessuto urbano e spazi pubblici. Tra questi, una piazza comprensiva di panchine in marmo bianco e camminamenti illuminati realizzati in porfido posato a mano. In prossimità del punto vendita è stata realizzata anche una pergola e sono stati piantumati numerose erbe aromatiche ed alberi. Con una superficie di 905 metri quadrati, il nuovo negozio vanta uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori e offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità. La soddisfazione dei clienti nei confronti di questa esperienza d'acquisto è stata riconosciuta per il terzo anno consecutivo dall’indagine pubblicata a gennaio 2024 su Altroconsumo Inchieste, che riconferma ALDI “Discount preferito dai consumatori”.

Aldi

Alleato delle famiglie italiane, il “Prezzo Aldi" rappresenta una garanzia di qualità Made in Italy al giusto prezzo, espressa attraverso una virtuosa selezione di prodotti composta da circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche. Il tutto, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla stretta collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza. Per festeggiare l’inaugurazione, Aldi propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza della propria offerta. Inoltre, per sostenere le esigenze delle famiglie e garantire una spesa sempre conveniente, ALDI si impegna anche ad offrire ai propri clienti una selezione di oltre 300 prodotti essenziali come pasta, carne, latte, salumi, formaggi e pesce a prezzo bloccato fino a fine marzo 2024. La nuova apertura ad Abano Terme consolida la presenza di Aldi nella provincia di Padova, dove ora sono 6 i punti vendita inaugurati, portando a quota 43 gli store in Veneto. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 10 nuove opportunità lavorative per un totale di 1.069 collaboratori nella regione. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 180 negozi in Italia e 3.191 persone impiegate, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.