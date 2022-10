Al via "Leds for Africa", raccolta fondi dell'Università per la prima missione in Guinea Bissau

Al via la raccolta fondi del progetto studentesco “LEDS for Africa” dell’Università degli Studi di Padova, con l’obiettivo di finanziare la prima missione per l’installazione di 30 impianti fotovoltaici nel villaggio di Ponta Cabral in Guinea-Bissau, progetto benefico a forte impatto nel territorio africano e padovano.

Progetto

Il progetto ‘LEDS for Africa’ nasce nel 2018 dalla sinergia tra il laboratorio didattico ‘LEDS’ dell’Università degli Studi di Padova, organizzazione studentesca e laboratorio didattico degli studenti di ingegneria dell’energia, e il missionario Padre Michael, impegnato da diversi anni nel sostegno verso le aree con maggior necessità. Nel complesso il progetto prevede l'installazione di 100 impianti fotovoltaici domestici autonomi, un sistema di pompaggio solare e un impianto in corrente alternata che andranno ad impattare positivamente la vita di circa 100 famiglie. Dopo quattro anni di lavoro, dedicati a progettazioni e un sopralluogo, è in partenza a gennaio la prima missione guidata dagli studenti dell’Università degli Studi di Padova, con l’obiettivo di installare i primi impianti fotovoltaici portando illuminazione ed energia a più di 30 famiglie. L’accesso all’energia è un fattore essenziale ai fini dello sviluppo e del riscatto sociale della popolazioni nel villaggio di Ponta Cabral. L’accesso all’energia elettrica attraverso fonti rinnovabili porterà infatti un netto miglioramento delle condizioni di vita, oltre che all’apertura a maggiori opportunità di scambio economico e sociale per l’intero villaggio. Il progetto, con un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale, mira a raggiungere molti dei global goals delineati nell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile. Tra cui povertà energetica (SDG 1), diritto alla salute (SDG 3), all'istruzione (SDG 4), all'eguaglianza di genere (SDG 5), all'acqua pulita (SDG 6), al lavoro e alla crescita economica (SDG 8), alle comunità sostenibili (SDG 11) e all'efficacia dell'azione contro il cambiamento climatico (SDG 13).

Raccolta fondi

La raccolta fondi si svolgerà sul portale di crowdfunding di Eppela, sul sito www.eppela.com, con l’obiettivo di raccogliere 15.000€ utili a finanziare i costi logistici della prima missione di sei studenti di ingegneria dell’Università a gennaio 2023, finalizzata all’installazione dei primi 30 impianti fotovoltaici. I privati e le aziende potranno da oggi sostenere il progetto attraverso le proprie donazioni e accedere alla possibilità di avere un coinvolgimento reale e trasparente nell’iniziativa.

A titolo di ringraziamento i donatori riceveranno inoltre diverse tipologie di riconoscimenti a seconda dell’importo donato. Sostengono il progetto: Università degli studi di Padova, Centro Studi Levi Cases, DII – Dipartimento di Ingegneria Industriale, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Sight, IEEE Power and Energy Society