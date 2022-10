"La donna svelata", il cortometraggio a favore delle donne in Iran della regista e attrice padovana Gaia Pulliero

L'evento di giovedì 27 ottobre al Verdi, per la 57esima stagione concertistica "Voci d'Orfeo" nel quale Maria Badstue dirigerà OPV, sarà l’occasione per vedere il cortometraggio a favore delle donne in Iran della regista e attrice padovana Gaia Pulliero "La donna svelata". Non solo, mercoledì alle 20.30 al Lux è prevista un'altra proiezione che precederà la visione di "Germania anno zero" di Rossellini.

Il cortometraggio

Come ci racconta Gaia Pulliero: «Il cortometraggio "La donna svelata" è nato grazie ad una docente del mio ex liceo che pochi giorni dopo la morte della ventiduenne Mahsa Amini mi ha inoltrato il video - poi diventato virale - di Tina, una ragazza iraniana residente a Parigi. Nel video Tina raccontava cosa stava succedendo in Iran e spiegava la condizione di privazione della libertà di scelta a cui le donne sono assoggettate da oltre quarant'anni. «Più condividete, più c'è risonanza e più il loro grido può essere ascoltato. Per favore non restate in silenzio» sono le parole che concludevano il video e che mi hanno fatto comprendere quanto fosse utile e necessario sfruttare la mia posizione privilegiata per dare sostegno a coloro che non godono dei nostri stessi diritti. Così ho iniziato subito a documentarmi e pochi giorni dopo ho provato a proporre la sceneggiatura de La donna svelata a un team di giovani collaboratori padovani composto da Manuel Barutta (direttore della fotografia), Francesco Marzola (compositore della colonna sonora residente da qualche anno a Sofia in Bulgaria) e Giacomo Favaretto (consulente culturale) che hanno subito sposato la causa con entusiasmo e partecipazione. Nell'arco di dieci giorni abbiamo realizzato le riprese, registrato le tracce audio (compresa la voce fuori campo di Diego Pulliero) e post-prodotto il cortometraggio e il 14 ottobre l'abbiamo pubblicato su YouTube e sui nostri canali social. In poco tempo abbiamo ottenuto molteplici visualizzazioni e ricondivisioni anche da parte di associazioni e personalità del mondo dello spettacolo e - cosa ancora più importante - molti ragazzi iraniani ci hanno scritto per ringraziarci del supporto che stiamo dando alla causa. Uno di questi - di cui purtroppo non posso fare il nome - ci ha perfino mandato i sottotitoli in persiano affinché il corto possa essere maggiormente fruibile all'estero».

Gaia Pulliero

Al Lux e al Verdi

Mercoledì 26 ottobre, alle 20.30, grazie al prezioso supporto dei curatori della rassegna CineSguardi, Manuel Barutta e Gaia Pulliero saranno al Cinema Lux di Padova che, proprio prima della visione di "Germania anno zero" di Rossellini, è prevista una proiezione del cortometraggio. L'indomani, giovedì 27 ottobre, alle 20.45 invece al Teatro Verdi di Padova grazie all'Orchestra di Padova e del Veneto "La donna svelata" aprirà la 57ª Stagione concertistica "Voci d’Orfeo". Conclude Gaia: « La libertà di scelta non può e non deve essere un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti e noi ci auguriamo che la diffusione della nostra opera possa contribuire, seppur nel suo piccolo, al raggiungimento di questo legittimo traguardo».

Foto articolo da comunicato stampa