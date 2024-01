3,5 kg di mozziconi raccolti in un giorno al Ghetto, l’iniziativa di Plastic Freee, Rotary Club Piscopia e APS

Plastic Free Sezione di Padova, in collaborazione con il Rotary Club Passport Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, l'Associazione Il Padova Ghetto e APS ha organizzato sabato 27 gennaio 2024 una raccolta di mozziconi di sigarette da Piazzale S. Giovanni al Ghetto di Padova. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull'abbandono indiscriminato di mozziconi e fa parte dei Service ambientali promossi dal Distretto Rotary 2060 in occasione del Centenario del Rotary in Italia.

La gratitudine di residenti e passanti

Il commento di Rotary Club Passport Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, l'Associazione Il Padova Ghetto e APS: «Al fianco di Plastic Free abbiamo contribuito a questa azione come parte delle attività di sensibilizzazione di essa sull'inquinamento da plastica, concentrando gli sforzi nella lotta ai mozziconi di sigarette, spesso sottovalutati ma altamente inquinanti. I mozziconi contengono filtri di microplastiche che richiedono anni per decomporsi, rilasciando sostanze dannose nell'ambiente.

Nonostante il breve percorso, la raccolta ha superato le aspettative, raccogliendo circa 3,5 kg di mozziconi. I residenti e i passanti hanno accolto l'iniziativa con gratitudine, evidenziando la necessità di informare sulle conseguenze inquinanti dei mozziconi di sigarette.

L'auspicio è che questa azione contribuisca a preservare l'ambiente per le generazioni future».

Foto articolo da comunicato stampa