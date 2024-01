Lavori completati: riapre il rinnovato supermercato Interspar nella Bassa

Si presenta oggi, venerdì 12 gennaio, completamente rinnovato il punto vendita Interspar di Este gestito da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l'Emilia-Romagna e la Lombardia, all’interno del centro commerciale Extense in Via Versori, 59.

Riqualificazione

Il negozio, che Aspiag Service Despar gestisce direttamente dal 1982, si presenta come un punto vendita di ultima generazione con una veste completamente nuova sia nel layout che nelle strutture interne. Sviluppato su una superficie di vendita di 2.500 metri quadrati, l’Interspar di Este punta al miglioramento dell’esperienza d’acquisto e a un’attenzione crescente all’offerta e alla qualità del servizio per cliente, grazie a una più immediata grafica di identificazione dei diversi mondi merceologici, l’inserimento in ogni reparto di aree a tema per aumentare e rendere più visibile la proposta commerciale delle promozioni. Tra le novità del punto vendita spiccano, in particolare, il reparto ortofrutta che mette in risalto, grazie ad un nuovo format, i prodotti del territorio e quelli in promozione a 0,99 euro, il banco servito della macelleria con preparazioni realizzate in loco, il corner pizzeria con pizze e focacce prodotte direttamente nel punto vendita e la nuova cantina con vini, birre e liquori che valorizzano le produzioni locali.

Parafarmacia

L’offerta del punto vendita si completa poi con la presenza di una parafarmacia, che dall’esterno della galleria, si sposta ora all’interno del negozio. All’interno della galleria del Centro Commerciale, invece, è stato aperto il negozio “Amici Animali”, il nuovo pet store a insegna Interspar con uno spazio dedicato in cui i clienti possono trovare tanti prodotti dedicati alla cura e al benessere degli animali.

Sapori del Territorio

Particolare attenzione è riservata poi alla promozione dei prodotti del territorio, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio “Sapori del Territorio” con cui l’azienda intende promuovere le filiere locali e far conoscere i molti produttori dell’area veneta. All’interno del corner dedicato alle produzioni locali ampio spazio è rivolto ai prodotti regionali del territorio veneto e ad alcuni prodotti esclusivi per il punto vendita di Este, derivanti da piccole realtà produttive vicine al punto vendita come l’Azienda Agricola Barbetta, l’Azienda Agricola Pelosin e il Panificio Chiodarelli, in linea con il progetto portato avanti da Aspiag Service Despar e dedicato ai micro-localismi, con il quale l’azienda vuole portare nei punti vendita anche quelle micro-produzioni a chilometro zero che non potrebbero altrimenti trovare spazio nel canale della GDO.

Este

Proprio sul fronte della valorizzazione dei micro-localismi, l’Interspar di Este è stato pioniere nel periodo natalizio grazie alla collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore J.F. Kennedy di Monselice: le Stelle di Natale prodotte nella serra-laboratorio della sezione agraria della scuola padovana sono state, infatti, messe in vendita in un corner dedicato all’interno del punto vendita che ne racconta la provenienza e valorizza la realtà educativa e di produzione agricola della sezione agraria dell’istituto Kennedy. Una collaborazione continua ora con la vendita di ciclamini, sempre prodotti all’interno dei laboratori della scuola.

Aspiag Service Despar

«L’intervento di riqualificazione di questo punto vendita per noi strategico - ha commentato Giovanni Taliana, Direttore Relazioni Esterne di Aspiag Service Despar - ci consente di presentare un negozio completamente rinnovato negli spazi e nel format che punta ad offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto sempre più semplice e intuitiva. Punto di forza di questo punto vendita, così come degli altri che compongono la rete, è la valorizzazione dei prodotti locali - e oggi anche dei micro-localismi - da sempre al centro della ricerca e dell’attenzione della nostra azienda. Un rinnovamento che si inserisce perfettamente nella strategia di crescita della rete vendita dell’Abete per mettere sempre più al centro il cliente e le sue esigenze puntando su eccellenza del servizio, qualità e convenienza».

Eventi

Nel mese di gennaio il punto vendita sarà protagonista di una serie di eventi che puntano a far conoscere le peculiarità dei prodotti a marchio e del territorio, oltre ad alcune iniziative sul fronte della sana alimentazione su cui il marchio dell’Abete è da sempre impegnato (https://www.despar.it/este). In particolare, dal 12 al 14 e dal 18 al 28 gennaio l’Insegna offrirà a tutti i clienti la colazione con prodotti a marchio Despar. Nei giorni 12, 13, 19, 20, 26 e 27 gennaio sarà invece la volta dell’Happy Hour per gustare le pizze e focacce prodotte all’interno del nuovo corner pizza del punto vendita. Il 13 gennaio (dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 12.00 alle 13.00) protagonista sarà la sana alimentazione: lo chef Stefano Polato svelerà come organizzare la spesa dello sportivo e il piano alimentare giornaliero, oltre a dare alcune idee per lo spuntino pre e post workout. Il 20 e 27 gennaio (dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 12.00 alle 13.00) i prodotti a km0 saranno al centro di due degustazioni gratuite alla scoperta dei prodotti locali, tra cui salumi, formaggi, ortaggi e frutta fresca, preparati dallo chef di Sapori del Territorio.